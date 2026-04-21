CEOE y el Colegio de Economistas impulsan una red de asesoramiento técnico y análisis empresarial para Cantabria

El presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, y el del Colegio, Fernando García, suscriben el convenio - CEOE-CEPYME

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria y el Colegio Oficial de Economistas han sellado una alianza orientada a aportar un mayor respaldo analítico a la dirección de las empresas mediante una red de asesoramiento técnico y análisis empresarial para la comunidad.

El acuerdo establece un modelo de trabajo que conecta la actividad diaria de las compañías con el conocimiento técnico de los profesionales de la economía. El objetivo es trabajar de manera conjunta para que el tejido empresarial disponga de información estructurada que le permita orientar sus decisiones operativas y reforzar su posición en el mercado.

El presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, y el del Colegio, Fernando García, han suscrito este convenio en la sede de la patronal cántabra.

La base de este pacto reside en aprovechar las sinergias generadas al unir el alcance y la capacidad de representación de la patronal con la "solvencia técnica" de los economistas. En la práctica, el acuerdo operará como un instrumento estratégico para el empresario. Se trata, además, de aproximar la mirada a la realidad de los sectores productivos y reforzar la conexión con el ámbito institucional, han informado ambas entidades.

Conde ha destacado que este acuerdo "nos permite pulsar de cerca la realidad empresarial de Cantabria y formar parte activa de la conversación institucional. Queremos generar sinergias que mejoren la manera en la que analizamos nuestra economía, y a partir de ahí, diseñar soluciones más eficaces para nuestras empresas". Además, es también una oportunidad "para crear un verdadero foro de conocimiento que ayude a la administración a tomar mejores decisiones".

Desde la perspectiva del Colegio de Economistas, Fernando García ha incidido en el rigor que aporta esta vía de colaboración. "Este convenio nos dota de herramientas precisas para leer la realidad económica con mayor alcance. Ponemos el criterio de nuestros profesionales a disposición de las empresas de Cantabria. Disponer de un contexto evaluado de forma plenamente objetiva marca la diferencia cuando un directivo debe tomar decisiones en escenarios de incertidumbre", ha apuntado.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, ANÁLISIS DE DATOS Y MENTORIZACIÓN

El esquema de actuación recoge ocho grandes líneas de apoyo corporativo, entre las que destaca el proyecto para configurar un Programa de Asesoramiento Empresarial Especializado. La iniciativa permitirá que los economistas colegiados guíen a los socios de la confederación en cuestiones prácticas. Abarcará desde la planificación estratégica hasta la revisión de cuentas, pasando por la gestión de impuestos, la digitalización o la sostenibilidad.

El tratamiento de la información vertebra otro de los ejes del convenio. Para ejecutarlo, las partes proyectan constituir dos sistemas de medición específicos.

El Observatorio Económico Empresarial de Cantabria nacerá para redactar boletines de coyuntura y análisis sectoriales y calibrar qué impacto provocan las nuevas leyes en la actividad privada.

Simultáneamente, se trabajará en el lanzamiento del Observatorio de la Fiscalidad de Cantabria, enfocado a examinar la evolución del sistema tributario autonómico y sus consecuencias socioeconómicas.

Ambos instrumentos aspiran a convertirse en espacios de referencia para el análisis compartido y la generación de propuestas orientadas a la mejora del entorno económico regional.

El cronograma incluye además iniciativas de mentorización dirigidas a perfiles emprendedores y pymes, de modo que especialistas del Colegio tutorizarán estos negocios incipientes o en fase de expansión. También hay previsión de organizar foros por sectores y convocar mesas de debate para generar oportunidades de colaboración e inversión.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN

El acuerdo prevé también la promoción de iniciativas en materia de innovación, internacionalización y transformación digital.

Patronal y colegio sondearán de forma conjunta la captación de líneas de financiación y se implicarán en el seguimiento de proyectos corporativos. Con esa meta en el horizonte, agendarán sesiones divulgativas sobre la gestión de fondos europeos o la tramitación ordinaria de ayudas públicas.