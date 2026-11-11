CEOE constata "normalidad" en "la mayor parte" de centros de trabajo, empresas y sectores cántabros

Inmobilaria con pegatinas sindicales este 11N - EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha constatado "normalidad" en "la mayor parte" de centros de trabajo, empresas y sectores de la región en esta jornada de huelga general.

En un comunicado, la patronal ha informado que permanece en contacto con sus empresas asociadas para conocer y asesorar sobre el desarrollo de la jornada de huelga general convocada por UGT y CCOO.

En las primeras horas, la información que ha recibido CEOE CEPYME hasta el momento por parte de sus socios es "de normalidad en la mayor parte de centros de trabajo y en la mayoría de las empresas y sectores".

Además, la patronal está "en contacto permanente" con las autoridades con el fin de garantizar que la jornada se desarrolla "por los cauces previstos en nuestro ordenamiento".