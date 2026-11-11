CEOE constata "normalidad" en "la mayor parte" de centros de trabajo, empresas y sectores cántabros

Inmobilaria con pegatinas sindicales este 11N
Inmobilaria con pegatinas sindicales este 11N - EUROPA PRESS
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 9:48
Seguir en

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE-CEPYME Cantabria ha constatado "normalidad" en "la mayor parte" de centros de trabajo, empresas y sectores de la región en esta jornada de huelga general.

En un comunicado, la patronal ha informado que permanece en contacto con sus empresas asociadas para conocer y asesorar sobre el desarrollo de la jornada de huelga general convocada por UGT y CCOO.

En las primeras horas, la información que ha recibido CEOE CEPYME hasta el momento por parte de sus socios es "de normalidad en la mayor parte de centros de trabajo y en la mayoría de las empresas y sectores".

Además, la patronal está "en contacto permanente" con las autoridades con el fin de garantizar que la jornada se desarrolla "por los cauces previstos en nuestro ordenamiento".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado