CEOE denuncia la "elevada dependencia" del mercado laboral cántabro de la actividad estacional

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SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, ha valorado este viernes que los datos de empleo correspondientes al mes de septiembre --en los que el paro se ha incrementado en 260 personas en la región-- vuelven a poner de manifiesto la "elevada dependencia" del mercado laboral de la actividad estacional.

Además, se ha referido a una pérdida de afiliación especialmente significativa --5.466 personas en Cantabria--, que contrasta con el comportamiento del conjunto del país, que ganó 92.327 cotizantes en septiembre.

Para Aguilera, los datos "retratan un mercado laboral que continúa condicionado por la estacionalidad y que presenta dificultades para mantener el ritmo de creación de empleo del conjunto del país".

"La caída de la afiliación, unida a la débil evolución interanual del desempleo, refuerza la necesidad de seguir trabajando para consolidar un modelo productivo más diversificado, estable y capaz de generar empleo durante todo el año", ha advertido el director general de la patronal cántabra.

En relación a los datos del paro, Aguilera ha señalado que el comportamiento del sector servicios --que concentra la mayor parte del incremento, con 215 nuevos desemplados-- confirma el peso de la estacionalidad del mercado laboral, mientras que los incrementos registrados en construcción y entre las personas que buscan su primer empleo indican, a su juicio, "la necesidad de avanzar hacia una actividad económica capaz de generar oportunidades de forma sostenida".

En lo referente a la contratación, ha valorado que, aunque el volumen aumenta respecto al mes anterior, el predominio de los contratos temporales "sigue evidenciando el peso de la estacionalidad en la actividad económica regional".

En lo que respecta a la afiliación, ha considerado que su evolución es "especialmente preocupante por la intensidad de la caída" --del 2,19%, la mayor de todas las comunidades autónomas-- y por la diferencia respecto al comportamiento nacional (+0,41%).

Aunque la comparativa interanual sigue siendo positiva, con 5.858 afiliados más que en septiembre de 2025, "el mercado laboral regional muestra una mayor vulnerabilidad ante los cambios de ciclo de la actividad económica", ha apuntado Aguilera.