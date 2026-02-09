Cerca de 50 trabajadores de Renfe se concentran en Santander para denunciar la "precaria" infraestructura ferroviaria - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de trabajadores de Renfe se han concentrado este mediodía a las puertas de la estación de Santander para denunciar la situación "precaria" en la que se encuentra la infraestructura ferroviaria y exigir un aumento de plantilla en esta empresa pública y en Adif.

Según ha informado el sindicalista, en la comunidad se están cumpliendo los servicios mínimos y el seguimiento entre los trabajadores se sitúa entre el 90 y 95%.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación el presidente del comité de empresa de Renfe en Cantabria, Óscar Martín (UGT), coincidiendo con el inicio de los tres días de huelga ferroviaria convocados a nivel nacional tras los accidentes de Córdoba y Barcelona.

Está previsto que la concentración en Santander se vuelva a repetir, a las 12.00 horas y en la misma ubicación, el resto de días de huelga.

En Cantabria la jornada esta transcurriendo con "normalidad" y está afectando a la mitad de los trenes de media distancia (desde Santander a Valladolid, Oviedo o Bilbao) y de las seis circulaciones del Alvia (tres de ida y tres de vuelta) operan cuatro.

Los sindicatos convocantes --Comité General de Empresa de Renfe, el sindicato de maquinistas (Semaf), CCOO, UGT, SFF-CGT, Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alferro-- piden al Ministerio de Transportes dirigido por el socialista Óscar Puente un plan de mantenimiento de las infraestructuras y "no solo un plan de inauguraciones", ha enfatizado Martín.

Además, exigen un aumento de la plantilla tanto en Renfe como en Adif, ya que han criticado que en los últimos años "se ha externalizado y se ha subcontratado casi todo el mantenimiento de la infraestructura". A ello han añadido que "no se está llevando un control de las contratas y subcontratas", ha lamentado el presidente del comité de empresa.

En concreto, los representantes sindicales reclaman que la plantilla de Adif, que actualmente cuenta con 320 trabajadores, se duplique.

Por otra parte, también han denunciado la situación "precaria" en la que se encuentran las instalaciones ferroviarias de talleres y la necesidad de mantenimiento del material rodante. En cuanto a las primeras, Martín ha asegurado que todas "son muy antiguas" y "no se está invirtiendo lo suficiente" en ellas.

Y ha puesto de ejemplo los talleres en Cantabria que son de los años 50 y que "se están desgraciadamente cayendo" por problemas de antigüedad y por la "poca" inversión que se ha llevado a cabo durante estos años, ha lamentado.

INFRAESTRUCTURAS VIEJAS

Al hilo, el representante sindical, que ha insistido en que la seguridad "está garantizada", ha ironizado con que en Cantabria "sabemos mucho de infraestructuras viejas".

De este modo, ha señalado que las tres líneas Bilbao, Oviedo y Reinosa tienen un trazado "muy antiguo", de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Por ello, Martín ha urgido la necesidad de inversiones y ha destacado varios puntos negros en la infraestructura cántabra. Ha afirmado que en el que más se debe invertir es el tramo entre Torralavega y Los Corrales de Buelna en la C1 a Reinosa. Según ha detallado, discurre por un desfiladero en el que el monte se ha quemado y los árboles están caídos incluso, en algún caso, han interceptado la vía. Como medida la empresa ha puesto una malla.

Igualmente, ha mencionado la línea Santander-Bilbao, ya que en el tramo entre Gibaja-Carranza no funciona correctamente el sistema de comunicaciones del tren con el puesto de mando por la falta de cobertura en la zona.