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SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido otras 47 nuevas ayudas de 200 euros para apoyo económico por hijos, con lo que cerca de 500 familias se han visto beneficiadas en lo que va de año.

Así lo ha informado la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha detallado en nota de prensa que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde esta semana a una nueva partida económica por valor de 9.400 euros.

Esta convocatoria municipal cuenta con una partida inicial de 120.000 euros y podrá ser ampliada en el caso de que sea necesario para atender a todas las familias que cumplan los requisitos.

Los beneficiarios de la prestación son los padres, que pueden recibir estos 200 euros de forma conjunta o individual, esto es, 100 euros para cada uno.

En caso de separación o divorcio, recibirá la ayuda el progenitor que tenga la custodia del menor y, en caso de custodia compartida, la mitad cada uno.

Pueden recibir esta ayuda todas las personas empadronadas en Santander con al menos un año de antelación al nacimiento o adopción del menor.

El plazo máximo para la presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre y excepcionalmente, en el caso de niños nacidos o adoptados entre el 1 y el 31 de diciembre, se prorrogará el plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de enero.