Cerca de 500 personas de diez centros participarán el día 17 en la IV Marcha Escolar en Bicicleta de Torrelavega

Cerca de 500 personas de diez centros educativos participarán el día 17 en la IV Marcha Escolar de Torraleva - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio millar de personas procedentes de diez centros educativos participarán en la IV edición de La Marcha Escolar en Bicicleta de Torrelavega que se celebrará el próximo 17 de abril.

La iniciativa partirá a las 9.30 horas desde el CEIP El Salvador y seguirá un itinerario circular de unos once kilómetros. Recorrerá los distintos centros participantes y hará una parada en el complejo deportivo Óscar Freire, donde tendrá lugar un avituallamiento y un momento de convivencia entre los asistentes.

El evento ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por el concejal de Juventud y Deportes, Nacho González, y el profesor del colegio El Salvador, Eduardo García, quienes han detallado que entre los asistentes se encontrarán alumnos y profesores de nueve centros de la capital del Besaya y uno de El Astillero.

En concreto, son los colegios Mayer, Menéndez Pelayo y Pancho Cossio, además de los institutos Zapatón, Garcilaso de la Vega, Cervantes, Miguel Herrero, Matilde de la Torre y El Salvador de Torrelavega, y el Colegio Puente de Astillero.

Nacho González ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas que "fomentan el deporte, la salud y la seguridad", y ha agradecido la implicación de los centros educativos en la marcha. Asimismo, ha destacado la importancia de que trabajen de forma conjunta porque "eso hace ciudad".

También ha puesto en valor la colaboración de las entidades implicadas, como la Policía Local, Protección Civil o los colectivos colaboradores, para que el desarrollo de la actividad se realice "con todas las garantías".

Por su parte, Eduardo García ha explicado que el objetivo principal es fomentar el uso de la bicicleta "de forma segura y responsable en las comunidades educativas", y ha subrayado que la finalidad última es que "los niños y niñas puedan utilizar la bicicleta para acudir a los centros educativos, dejando el coche en casa y apostando por una forma de desplazamiento más activa, saludable y sostenible".

Asimismo, ha señalado que esta actividad se enmarca en un trabajo previo en los centros educativos, donde el alumnado recibe formación en educación vial y en el manejo de la bicicleta antes de salir a la calle.

Finalmente, ambos han coincidido en destacar el valor educativo, social y medioambiental de esta iniciativa, que "contribuye a promover hábitos de vida saludables y a avanzar hacia una ciudad más sostenible".

En la presentación también han estado presentes representantes de los centros educativos participantes, así como de entidades colaboradoras como la Policía Local, Protección Civil o el Club Cicloturismo Cantabria, entre otros.