Cerca de 700 escolares participan en la primera edición de 'Healt Show'

Los Consejeros De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Sergio Silva, Y De Salud, César Pascual, Asisten A La Apertura Del Programa Educativo ‘Health Show’ De La Fundación Pfizer. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 700 escolares de entre 10 y 12 años han participado este martes en la primera edición de 'Healt Show', un programa educativo diseñado para acercar la ciencia y promover hábitos de vida saludable de forma natural y divertida.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que "experimentar, pensar y descubrir" han sido las tres palabras más repetidas durante toda la mañana en el salón de actos de la Escuela de Naútica, en Santander.

La iniciativa, auspiciada por las Consejerías de Educación y Salud, y promovida por la Fundación Pfizer, ha combinado divulgación científica, experimentación en el aula y trabajo colaborativo con el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria.

Precisamente el consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado la importancia de las aulas para educar en otras disciplinas que no sean las curriculares, "como la salud", por eso el "apoyo" del Gobierno de Cantabria a este tipo de iniciativas.

"Queremos que penséis, que experimentéis, sobre todo en una etapa de grandes cambios en vuestro cuerpo, en vuestra manera de pensar, de alimentaros, de relacionaros con las pantallas y las redes sociales, porque tienen influencia en la salud", ha dicho Silva.

Para el titular de Educación no hay mejor manera para ello que hacerlo de forma lúdica y a través de experimientos. De hecho, el proyecto ha arrancado con dos espectáculos científicos dinamizados por 'Big Van Ciencia'.

"Os animo a que aprovechéis esta oportunidad y que preguntéis todo lo que de alguna manera os genere dudas y, sobre todo, no tengáis miedo a participar, porque es así como se aprende", ha añadido Silva.

Por su parte, César Pascual ha propuesto a los escolares el primer reto de la jornada que consiste en aplicar continuamente "la mejor pregunta que existe: ¿por qué?".

Y ha animado a los niños a no creer en las cosas "porque sí o porque lo diga una pantalla", sino que lo comprueben y experimentes.

Además, les ha pedido que tampoco tengan miedo a aprender, tomar decisiones o equivocarse "porque es fantástico".

"Todos nos equivocamos, pero es especialmente bueno equivocarse cuando uno está creciendo, puesto que la ciencia no consiste en tener razón, ni en tener la respuesta correcta, sino en cuestionarse las cosas y tener la oportunidad de experimentar y descubrir", ha apostillado Pascual.

Por eso, en la actividad de hoy, en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), se ha hablado de ejercicio físico, pero también de emociones, de alimentación o de cómo funciona el cerebro, con preguntas.

El espectáculo y las actividades posteriores del programa, que se desarrollará hasta finales de noviembre y en el que participarán 11 centros educativos, se completan con trabajo en el aula con materiales didácticos específicos y experimentación relacionada con salud y bienestar.

En concreto, la iniciativa trabaja tres grandes áreas de interés para los jóvenes, que conectan la salud con su realidad cotidiana. La primera, sobre 'adolescencia y hábitos saludables', analiza los cambios físicos, emocionales y sociales asociados al crecimiento, promoviendo conductas saludables que contribuyan al bienestar futuro.

También, se promociona la 'salud mental y bienestar', a través del abordaje de la autoestima, la ansiedad y el impacto de las redes sociales y ayudando a identificar señales de alerta y fomentando el cuidado emocional.

Por último, una tercera área aborda el 'autocuidado y rendimiento', que explica científicamente cómo el sueño, la alimentación, el ejercicio físico y la gestión del estrés influyen en el rendimiento académico y personal.