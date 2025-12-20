Medio centenar de docentes protesta frente a Educación por unas oposiciones "justas y de calidad"

Cerca de medio centenar de docentes protestan en la Consejería por unas oposiciones "justas y de calidad" - EUROPA PRESS

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de docentes ha protestado este mediodía frente a la Consejería de Educación (PP) para pedir un sistema de oposiciones "justo y de calidad", y han reivindicado ser "escuchados" en referencia a la negociación del modelo en el que el Gobierno "pretende" introducir cambios de cara al siguiente proceso que será el del Cuerpo de Maestros del próximo verano.

Con ello, y bajo pancartas en las que se ha podido leer 'No somos de usar y tirar. Interinos en lucha', han respondido a la convocatoria realizada por los sindicatos que componen la Junta de Personal Docente (ANPE, STEC, UGT, CCOO y TU), después de que el departamento que dirige Sergio Silva haya pospuesto a la semana que viene la reunión para la negociación del sistema prevista para ésta.

Esta concentración ya fue aplazada del pasado sábado a hoy por la mayoría del órgano sindical --a excepción de CCOO que mantuvo la convocatoria-- tras los "avances" en la mesa técnica de negociación del viernes 12 y el "compromiso" de la Consejería de "volver a reunirse" como "tarde el viernes 19". Sin embargo, al posponerse el encuentro, llamaron al profesorado a movilizarse.

En declaraciones a los medios de comunicación, Leire Ruiz, docente interina y representante del grupo del colectivo de interinos, ha reivindicado un sistema de oposiciones "justo", tanto por los opositores y tribunales, como por "nuestros hijos y alumnos", ya que "unas oposiciones de calidad también influyen en una educación de calidad", ha sostenido.

Así, desde los sindicatos se solicita a la Consejería que se conserve la nota de las dos últimas convocatorias, "como se lleva haciendo 20 años"; que los tribunales sean elegidos por voluntarios y "no por la Consejería"; y que se establezcan "fechas justas" para un proceso de oposición que este año "quieren innovar y partirlo en meses; una parte en junio y otra en septiembre".

"No podemos estar con la incertidumbre de si hemos aprobado una oposición y queremos fechas concretas, o lo más cercanas posibles, para poder cada uno establecer nuestra vida, nuestra conciliación y poder estudiar tranquilamente", ha dicho Ruiz, a lo que ha sumado que haya unos criterios de evaluación "definidos, claros y justos" para poder "estudiar, que nos evalúen y haya transparencia".

En cuanto a la negociación del sistema con la Consejería, los representantes sindicales piden "ser escuchados" y por ello, "estamos aquí y lo estaremos todos los días que haga falta", han advertido.