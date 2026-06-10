Cerca de mil deportistas de toda España participarán este fin de semana en El Legado del Bisonte de Torrelavega

Presentación de la competición El Legado del Bisonte. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá este fin de semana la quinta edición de El Legado del Bisonte, una competición de crossfit por equipos que reunirá a cerca de mil deportistas de toda España.

La prueba se desarrollará del 12 al 14 de junio y tendrá como sede principal el pabellón Vicente Trueba, aunque también contará con actividades en otros espacios, entre ellos la playa de Cuchía, donde se desarrollará una de las pruebas más emblemáticas del evento que combina carrera y natación.

El concejal de Deportes, Nacho González, junto a Marcos González y Luis Díaz, miembros de la organización de El Legado del Bisonte, han presentado la competición este miércoles en rueda de prensa.

El edil ha destacado la consolidación de esta cita, que se ha convertido en "un referente nacional" dentro de esta modalidad deportiva.

Ha subrayado el "importante" impacto que genera esta prueba en la ciudad, ya que alrededor del 90% de los participantes proceden de fuera de Cantabria.

También ha agradecido el trabajo que realiza la organización durante todo el año para hacer posible una competición de estas características.

Por su parte, la organización ha indicado que la esencia de El Legado del Bisonte es acercar a Cantabria una competición "exigente", con numerosas pruebas y un "alto" nivel organizativo, pero "sin perder su carácter participativo y su identidad propia".

LA COMPETICIÓN POR PAREJAS BSNT HYBRID, PRINCIPAL NOVEDAD

La competición reunirá a cerca de mil deportistas distribuidos en equipos mixtos de cuatro integrantes y contará con cuatro categorías: Rookie, Open, Máster y RX.

A lo largo de tres jornadas deberán afrontar diferentes pruebas destinadas a evaluar capacidades como la fuerza, la resistencia, la agilidad, la habilidad o la estrategia de equipo.

Entre las principales novedades de esta edición figura la puesta en marcha de la BSNT Hybrid, una competición paralela por parejas que se celebrará el sábado por la mañana.

La organización ha explicado que esta iniciativa responde a la demanda de deportistas que deseaban participar en el evento pero que no podían completar un equipo de cuatro integrantes o asumir la logística que supone competir durante todo el fin de semana.

La actividad arrancará el viernes 12 con la presentación oficial del evento y las primeras pruebas, y el sábado se celebrarán tanto la competición BSNT Hybrid como las pruebas en la playa, mientras que durante la tarde del sábado y toda la jornada del domingo se desarrollarán las pruebas decisivas en el Vicente Trueba.