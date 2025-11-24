Cerrados por nieve Lunada y los accesos al Chivo y a Collado de Llesba

Archivo - Una carretera nevada. Foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve mantiene cerrados en estas primeras horas de la mañana del lunes el puerto de Lunada (CA-643) y los accesos al mirador del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).

Además, obliga a circular con precaución en los puertos de Palombera (CA-280) y de Brañavieja (CA-183), según la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Concretamente, en la CA-643 no se puede circular entre los kilómetros 6 y 14,3; en la CA-916 entre el 1 y el 5,6, y en la CA-893, entre el 0 y el 1,8.