El TUS cerró 2025 con casi 22 millones de usuarios, el mejor dato de su historia

SANTANDER 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) cerró 2025 con 21,96 millones de viajeros, lo que supone casi 1,1 millones de usuarios más que en 2024 y el mejor dato de toda la serie histórica del servicio.

Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha valorado muy positivamente estas cifras, "fruto del esfuerzo sostenido del Ayuntamiento para modernizar y mejorar el servicio", y ha asegurado que el crecimiento continuo del número de viajeros confirma la confianza de los santanderinos en el TUS.

"Los autobuses municipales se consolidan como la opción preferida para desplazarse por la ciudad de forma sostenible y accesible", ha señalado, y ha recordado la apuesta del Ayuntamiento por fomentar el uso del transporte público colectivo como herramienta clave para reducir la huella de carbono asociada a la movilidad urbana.

"En los últimos años se ha renovado la flota con vehículos híbridos y eléctricos que reducen las emisiones contaminantes y ofrecen mayor confort y accesibilidad; hemos mejorado la puntualidad y regularidad de las líneas optimizando rutas y horarios, con la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico y la ampliación de frecuencias en horas de mayor demanda; y avanzamos en la digitalización del servicio, con la renovación de la red de paneles informativos y la incorporación de tecnología accesible y sostenible", ha destacado.

El edil ha remarcado que el TUS mantiene un marcado carácter público y social, con una política tarifaria orientada a facilitar el acceso al transporte urbano a todos los colectivos.

En este sentido y entre las principales novedades de 2025, el concejal ha hecho alusión a la creación de la nueva tarjeta Juvenil, dirigida a menores de 14 años, incluidos, que desde el pasado mes de julio garantiza el acceso gratuito al transporte urbano a los menores de entre 8 y 14 años.

Desde su puesta en marcha, el uso de esta tarjeta ha experimentado un crecimiento constante, duplicándose prácticamente el número de viajes en seis meses, con un total de 196.215.

En concreto, en julio se registraron 20.397 viajes, cifra que aumentó en agosto hasta los 24.406 usuarios. En septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, el número de viajes ascendió a 31.964, mientras que en octubre se alcanzaron los 39.671.

La tendencia al alza se mantuvo en noviembre, con 39.775 viajes, y culminó en diciembre con 40.002 desplazamientos realizados con la tarjeta juvenil.

Navarro ha recordado que los menores de 0 a 4 años no necesitan billete en Santander y los menores de 4 a 7 años cuentan con la tarjeta PequeTUS, también gratuita.

También ha subrayado que el Ayuntamiento mantendrá también en 2026, como ya hizo en 2025, los descuentos al transporte público con el objetivo de seguir fomentando el uso del TUS, de modo que el precio en las tarifas de los abonos de la tarjeta monedero y la tarjeta para personas con discapacidad continuará aplicando un descuento del 40% y para el carné joven un descuento del 50%.

La gratuidad en el TUS se mantiene además para los pensionistas mayores de 65 años con rentas bajas, para las personas con discapacidad igual o superior al 65%, las familias numerosas y monoparentales y los desempleados de larga duración.

"Continuamos incentivando el uso del transporte público colectivo y la reducción de la huella de carbono que produce la movilidad en la ciudad ofreciendo importantes descuentos a los santanderinos y un servicio cada vez más moderno, cómodo y eficiente", ha afirmado Navarro.