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SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CESINE se suma al Día Internacional del Marketing y reivindica la importancia de formar profesionales preparados para los retos de las empresas.

En un comunicado, el centro universitario ha subrayado que, en un entorno cada vez más competitivo, digitalizado y cambiante, el marketing se ha convertido en una herramienta estratégica fundamental para las organizaciones, mucho más allá de la publicidad o la promoción de productos y servicios.

Según CESINE, actualmente, las empresas necesitan comprender las necesidades de sus consumidores, identificar nuevas oportunidades de mercado, construir marcas sólidas, desarrollar estrategias de comunicación eficaces y adaptarse a los cambios en los hábitos de compra y consumo.

Y es que, ha opinado que el marketing desempeña un papel esencial en todos estos procesos, contribuyendo a la diferenciación, la fidelización de clientes y el crecimiento de los negocios.

"La transformación digital, el auge de las redes sociales, el análisis de datos y la incorporación de la inteligencia artificial están redefiniendo la manera en la que las marcas se relacionan con sus públicos", ha apuntado.

Por ello, la entidad ha destacado que este escenario demanda profesionales capaces de combinar creatividad, pensamiento estratégico, conocimiento del consumidor y dominio de las nuevas herramientas tecnológicas.

En este contexto, CESINE ha apostado por una formación universitaria que prepare a sus estudiantes para afrontar los desafíos actuales y futuros de la industria a través de su Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing.

Uno de los principales valores diferenciales de este programa es su metodología práctica, basada en el aprendizaje experiencial y en el desarrollo de proyectos vinculados con situaciones reales del ámbito empresarial y de la comunicación.

Los estudiantes trabajan sobre campañas, estrategias de marketing, retos de marca y propuestas de comunicación que les permiten aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y desarrollar las competencias necesarias para su futuro profesional.

La formación cuenta, además, con profesores profesionales en activo, que trasladan al aula su experiencia, conocimiento del mercado y visión actualizada de la industria.

Esta conexión directa con el entorno profesional permite a los alumnos conocer de primera mano las tendencias, herramientas y desafíos a los que se enfrentan diariamente las empresas y las agencias de comunicación y marketing.

El contacto con profesionales y empresas, la participación en proyectos prácticos y el desarrollo de campañas creativas forman parte de una metodología en la que los estudiantes aprenden haciendo, experimentando y buscando soluciones a necesidades concretas.