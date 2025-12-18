La CHE inaugura en Reinosa la exposición itinerante de su centenario: 'Por la cuenca del Ebro'

Una de las imágenes de la muestra itinerante de la CHE 'Por la cuenca del Ebro', inaugurada en La Casona de Reinosa - CHE

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha inaugurado en La Casona de Reinosa 'Por la cuenca del Ebro', la primera edición de la exposición itinerante contemplada dentro del programa conmemorativo de su centenario.

La muestra, que fue inaugura este miércoles por la tarde podrá visitarse en este lugar hasta el 1 de febrero de 2026, repasa cien años de gestión hidrológica en la cuenca del Ebro, combinando documentación histórica, patrimonio hidráulico y contenidos divulgativos sobre los retos actuales del territorio.

Además cuenta con un espacio dedicado a la dimensión local de Reinosa y también se incorpora material audiovisual inédito de la CHE, procedente de sus fondos documentales, con películas de los años veinte que muestran los primeros pasos de la institución en este lugar.

Reinosa ha abierto el itinerario por su vínculo directo con el nacimiento del río Ebro, a pocos kilómetros, en las fuentes de Fontibre, ha explicado en un comunicado la CHE.

A la inauguración asistieron el presidente de la CHE, Carlos Arrazola; el comisario del centenario, Javier San Román; el alcalde de Reinosa, José Luis López Vielba; el concejal de Cultura, José María Martínez, y la directora general de Aguas y Puertos del Gobierno de Cantabria, María Tejerina.

Durante la inauguración, Arrazola ha subrayado el "valor simbólico" que supone abrir esta exposición en Reinosa.

Además, ha explicado que este centenario es una invitación a comprender cómo la gestión del agua ha construido territorio y ha unido generaciones.

En la misma línea, San Román ha subrayado que la exposición muestra cómo la historia del agua es también la historia de las personas que han vivido junto al Ebro, y ha considerado que Reinosa ha sido "el mejor punto para iniciar este viaje".