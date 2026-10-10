Choca contra un coche aparcado en la calle Castilla y da positivo en alcohol

Vehículo que colisionó con otro aparcado en la calle Castilla - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha chocado anoche contra otro que se encontraba aparcado en la calle Castilla de Santander, a la altura del Centro de Salud La Marina. El conductor ha dado positivo en la prueba de alcoholemia.

El accidente se produjo a las 00.40 horas y a pesar de que ambos turismo han quedado muy afectados, no ha habido heridos, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Local. Los agentes han realizado las correspondientes diligencias.

El suceso requirió la intervención de los bomberos, que acudieron con un camión autotanque, han señalado en su red social 'X'.

Por otra parte, los efectivos santanderinos apagaron de madrugada un incendio declarado en los contenedores ubicados entre la calle del Parlamento y la plaza Juan Carlos I.