Un ciclista atropella en el paso de cebra a una mujer de 67 años que fue evacuada a Valdecilla

Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha atropellado dentro del paso de cebra a una mujer de 67 años, que resultó herida y tuvo que ser evacuada en ambulancia al Hospital Valdecilla, ha informado este jueves la Policía Local.

El suceso se produjo en la calle Jesús de Monasterio a las 11.40 horas del martes, ha informado este jueves el Cuerpo municipal.

Además, en la tarde-noche de ese día los agentes interpusieron cuatro denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y cinco por no depositar residuos en las papeleras, en el marco de varios controles realizados en diferentes zonas de la ciudad.