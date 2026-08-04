El ciclista Fermín Trueba bordeará la península ibérica contra el cáncer infantil

El ciclista Fermín Trueba antes de comenzar a bordear la península ibérica contra el cáncer infantil - AYUNTAMIENTO DE POLANCO

POLANCO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Fermín Trueba ha partido desde Polanco para desarrollar el reto de bordear la península ibérica, 4.520 kilómetros, a lo largo de treinta etapas para convertir cada pedalada en esperanza, y poder conseguir fondos para la investigación del cáncer infantil.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Polanco ha subrayado que, bajo el nombre 'Pedales de Vida', el reto se prolongará hasta el próximo 30 de agosto, fecha en la que se espera que regrese al municipio.

En este sentido, ha detallado que Trueba realizará una media diaria cercana a los 150 kilómetros, y atravesará 28 provincias y doce comunidades autónomas, además de pasar por una veintena de capitales.

El recorrido acumulará un desnivel positivo de 42.683 metros y llevará al ciclista por buena parte del litoral español, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo y las costas andaluza y gallega, antes de afrontar el regreso a Cantabria.

Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Salamanca, Pontevedra y A Coruña figuran entre las ciudades incluidas en el itinerario.

Los fondos recaudados se donarán a la Fundación El Sueño de Vicky, entidad dedicada a impulsar y financiar proyectos de investigación sobre el cáncer infantil.

Trueba pretende así unir su experiencia en el mundo del ciclismo con una llamada a la solidaridad frente a una enfermedad que cada año afecta a numerosos niños y familias.

Quienes quieran acompañarle podrán seguir diariamente sus avances a través de sus redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, además de en los perfiles de Pedales de Vida 2026, donde publicará la etapa completada y el recorrido previsto para la jornada siguiente. También ha invitado a ciclistas de los distintos territorios a compartir con él algunos kilómetros a su paso por sus localidades.

Finalmente, el Consistorio ha explicado que Trueba, residente en Polanco y vinculado desde hace décadas al ciclismo como corredor, entrenador, director deportivo y organizador de pruebas, "afronta ahora uno de los desafíos más exigentes y solidarios de su trayectoria".