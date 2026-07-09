El ciclo de conciertos Campoo Estación Sonora arranca este fin de semana con una doble cita en la alta montaña

Archivo - Vista general de Alto Campoo - JOSÉ CAVIA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos Campoo Estación Sonora, impulsado por la Estación de Esquí Alto Campoo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a través de Cantabria Infinita, arranca este fin de semana con una doble cita el sábado y el domingo, 11 y 12 de julio, respectivamente.

Marlena, Sofía Ellar y Aldhara protagonizarán el inicio de este proyecto cultural que aúna música, naturaleza y montaña, a partir de las 16.00 horas del sábado en la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo, mientras que el domingo el escenario se traslada a El Chivo para acoger la actuación de Andrés Suárez, que contará como teloneros con el grupo reinosano de indie-rock Vaquero, también a partir de las 16.00 horas.

La jornada del sábado comenzará desde la tarde con ambiente musical y DJ antes de dar paso a las actuaciones de Marlena, Sofía Ellar y Aldhara, tres propuestas que permitirán disfrutar de la música en directo en un enclave especial y en una cita que combina talento emergente y artistas de proyección nacional.

El cantautor Andrés Suárez será el protagonista del domingo, con un concierto acústico en El Chivo, uno de los entornos más espectaculares y reconocidos de la comarca de Campoo. La cita con una de las voces más singulares del panorama nacional se completa, además, con la presencia de la agrupación local Vaquero.

Campoo Estación Sonora combina música en directo y patrimonio natural con el objetivo de contribuir a la dinamización turística de la comarca fuera de la temporada de nieve y posicionarla como un destino para todo el año.

Para ello, se ha confeccionado una programación que se desarrolla entre los meses de julio y septiembre y que llevará música para todos los públicos por diferentes enclaves emblemáticos del sur de Cantabria como son la estación de esquí Alto Campoo, el mirador de Fuente del Chivo, Fontibre, el Castillo de Argüeso o la localidad de Abiada. El ciclo nace con la vocación de poner en valor el territorio a través de la música en directo, aunando cultura, paisaje y patrimonio.

Campoo Estación Sonora continuará el 8 de agosto en la estación de esquí de Alto Campoo con las actuaciones de Santero y Los Muchachos y Lázaro.

Cuatro días después, el 12 de agosto y con motivo del eclipse solar, el escenario se trasladará al mirador de Fuente del Chivo, donde actuarán Imbermind, Jaguayano y Bizukau, además de una sesión de DJs. El 13 de agosto tendrá lugar en El Chivo la denominada Noche de Perseidas, que contará con la actuación de Oscan String Quartet.

El 22 de agosto será el turno del pianista James Rhodes, que ofrecerá un concierto en Fontibre, mientras que el 28 de agosto el violinista Ara Malikian actuará en el Castillo de Argüeso.

El festival proseguirá el 30 de agosto en Abiada con los directos de Las Swingcopas y Dj Copertone. Pondrá el broche final el 5 de septiembre en la estación de Alto Campoo con las actuaciones de El Nido y Caamaño & Ameixeiras. Todas las citas serán de acceso gratuito, salvo el concierto de Ara Malikian. La programación completa puede consultarse en campooestacionsonora.com.