El ciclo Meeting Baby, para niños de cero a seis años, ofrecerá cinco espectáculos hasta diciembre

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del ciclo Meeting Baby, el Encuentro Europeo de las Artes para la Primera Infancia organizado por Escena Miriñaque, exhibirá del 30 de noviembre al 28 de diciembre cinco espectáculos diseñados por compañías profesionales de reconocido prestigio que reivindican la importancia de ofrecer a los más pequeños producciones artísticas de calidad.

En este sentido, uno de sus principales objetivos es enriquecer las prácticas existentes en el campo de las artes escénicas para la primera infancia.

Este ciclo, seleccionado en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa (FSC) y financiado también por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, reunió en enero a una veintena de profesionales de varios países europeos como Portugal, Italia y España.

Ahora, tras las actividades celebradas a principios de este 2025, retoma su programación con cinco nuevas propuestas cuyas entradas ya están a la venta, a un precio de ocho euros, en la web https://escenamirinaque.es/ y en taquilla a un precio de nueve euros.

Los espectáculos abordan disciplinas como la danza, la narración y la música, el teatro participativo y el teatro visual y corren a cargo de compañías cántabras y de otras regiones como Cataluña, Madrid y Aragón.

Así, el domingo 30 de noviembre podrá verse 'Silver Drops', de la compañía catalana Silver Drops Dansa. Pensada para niñas y niños a partir de dos años, esta propuesta trata de acercar el lenguaje de la danza contemporánea al público familiar a través del movimiento, la plasticidad estética y una cuidada selección musical. El tema central es la exploración del agua como fenómeno natural, cambiante y transformador. Así, se recrean escenarios, sensaciones, fenómenos, atmósferas y situaciones que despiertan los sentidos y nos acercan al mundo de los sueños.

El domingo 7 de diciembre llegará a Escena Miriñaque el espectáculo 'Nacer menuda historia', de Eugenia Manzanera (Madrid). Dirigido al público infantil a partir de un año, se trata de una pieza divertida, cantarina y juguetona, repleta de rimas y de melodías, de juegos de manos y con mucha poética de "andar por casa". Canciones, poema y juegos para descubrir que nuestro cuerpo está unido a la poética.

El segundo domingo de diciembre, el día 14, el Meeting Baby mostrará 'Patim, Patam, Patom', un espectáculo de la compañía aragonesa La Pai. Pensada para niñas y niños de cero a tres años, la pieza crea un espacio escénico donde los niños son escuchados, pueden jugar, probar y transformar.

El domingo 21 de diciembre llegará al festival uno de los clásicos de la compañía Escena Miriñaque, 'Cucú Haiku', una propuesta de teatro visual para niños a partir de un año. Una leyenda, sutiles coreografías y vídeo-proyecciones son los recursos que facilitan una lectura global de los ciclos de la vida a través de las estaciones a los pequeños espectadores

Finalmente, la compañía catalana La Petita Malumaluga clausurará el ciclo el domingo 28 de diciembre compartiendo con el público de cero a tres años 'Nubes con bebés'. Se trata de un espectáculo que combina la música de percusiones en directo, los clásicos de jazz, el verso y la narración de una historia original. Una propuesta participativa en la que el público puede interactuar a través de diversas técnicas instrumentales y de percusión.