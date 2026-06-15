El ciclo 'Otras miradas' organizado por Cultura trae este martes al artista visual Pedro Núñez

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SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera sesión del ciclo de mediación artística plural e itinerante organizado por la Consejería de Cultura 'Otras miradas' se celebrará este martes 16, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Central de Cantabria.

El artista visual Pedro Núñez será el protagonista de esta nueva jornada del ciclo, bajo el título 'Al otro lado del papel, arquitecturas efímeras para desplegar el arte'.

Este artista visual, curador y docente, nacido en Santiago de Chile y residente en España, es experto en el arte del plegado sobre papel, tema sobre el que imparte charlas, talleres y seminarios, para las más importantes entidades.

Además, realiza proyectos editoriales, y es también colaborador habitual en proyectos del Estudio de arquitectura de Marc García Durán Huet, en Barcelona. Núñez desarrolla su trabajo a través de la instalación, la acción, el grabado, el dibujo, la escultura, y la manipulación del papel.

Comienza su trabajo en el mundo de las artes plásticas en los noventa con el colectivo Delta nueve, del cual es cofundador. Producen una publicación de poesía y un corpus de obra serigráfica.

Posteriormente realiza exposiciones individuales en Chile --Fundación Cultural de Providencia, Museo de la Santa Cruz, Galería Artium, Instituto Cervantes de Valparaíso-- y en España, en el Instituto Cervantes de Madrid, Museo Etnográfico de Castilla León, y la más reciente en Marca Blanca Press, Madrid.

Pedro Núñez es hijo del también artista Guillermo Núñez, director del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile hasta exiliarse en París tras el golpe de estado de Pinochet.

Rodeado de arte y de libros desde que nació, la inmersión en las entrañas del espacio museístico desde su más temprana infancia y el exilio en París impregnan toda la trayectoria de este artista; la multiculturalidad, un vastísimo conocimiento de la historia del arte y una mirada alejada de grandilocuencias, caracterizada por el rigor intelectual y un profundo humanismo, tiene el plegado como eje vertebrador y herramienta vital.

En su intervención en la Biblioteca Central de Cantabria, Pedro Núñez desplegará su mirada trazando un recorrido literario que se verá reflejado en sus piezas artísticas, que elaborará en directo para la palabra leída, a los asistentes a la ceremonia del arte concentrado en la magia del plegado. La entrada libre hasta completar aforo.