Cientos de personas despiden con tristeza y 'Viento del Norte' a Marcano en Torrelavega

Funeral por Javier López Marcano en Torrelavega - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

TORRELAVEGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acudido este lunes al funeral por el diputado del PRC y exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, que falleció el pasado jueves a los 71 años de un infarto, en Torrelavega, su ciudad natal y de la que también fue alcalde.

A la emocionante ceremonia religiosa, en la iglesia de La Asunción, han asistido familiares, amigos, vecinos, políticos del Partido Regionalista de Cantabria y de otras formaciones, y autoridades públicas, también de fuera de la región, como Asturias, Canarias o Sevilla.

La misa ha estado marcada por la tristeza y el dolor, y también por muestras de folclore. Así, las cenizas de Marcano han sido recibidas por representantes de todas las cofradías de la región y la canción 'Viento del Norte', interpretada por su autor, Nando Agüeros, junto con representantes del folclore cántabro. El cantante ha llegado al templo acompañado del actor torrelaveguense Antonio Resines.

Entre los asistentes han estado el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, visiblemente afectado, y la candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, así como numerosos miembros del partido, que han arropado al hijo del regionalista y actual alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

Además, han asistido al acto religioso la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, y distintos diputados y regidores, y miembros de la Corporación municipal.

Asimismo, han acudido al último adiós a Marcano antiguos cargos públicos como el expresidente de la región, José Joaquín Martínez Sieso, o la exvicepresidenta, Dolores Gorostiaga, además de exalcaldes de la ciudad de Torrelavega.

En la iglesia se han depositado decenas de ramos de flores, tanto de personas particulares, como familiares, amigos o alcaldes, y también de instituciones, caso del Gobierno de Cantabria o diversos ayuntamientos, además de entidades, asociaciones y agrupaciones de diferente índole: política, cultural, deportiva o local.

En algunos se podía leer mensajes como 'Gracias por todo amigo' o 'Contigo infinito', en referencia este último al lema 'Cantabria Infinita' que Marcano acuñó desde la Consejería de Turismo.