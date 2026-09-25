Cientos de personas salen a la calle en Santander por la vivienda: "Vecina despierta, hay buitres en tu puerta"

Más de 400 personas han salido a la calle por la vivienda y en contra de los fondos buitres - EUROPA PRESS

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas --según datos de la Delegación del Gobierno-- han salido a la calle a última hora de la tarde de este viernes en Santander en defensa de la vivienda y en rechazo a los fondos buitres tras el mediático desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el barrio de Retiro de Madrid.

"Vecina despierta, hay buitres en tu puerta", ha sido una de las proclamas que han gritado los asistentes a la protesta, convocada en menos de 24 horas por el Sindicato de Vivienda de Cantabria y dentro de las múltiples manifestaciones que se han llevado a cabo en el país.

También se han oído gritos como 'Los caseros nos roban el sueldo', 'El rentismo es racismo' o 'Hace falta una huelga de alquiler', bajo grandes pancartas en las que se han podido leer lemas como 'Fuera fondos buitre. La vivienda nos cuesta la vida' o 'Acabemos con el negocio de la vivienda: Gratuita, universal, de calidad'.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz hoy del Sindicato de Vivienda, David Ayala, ha lamentado "la especulación que quieren unos poquitos", los que "quieren hacer un beneficio en muy poco tiempo gracias al sudor de la clase trabajadora".

Ayala, que ha recordado que la Constitución Española recoge la vivienda como un derecho fundamental, ha aseverado que no puede haber desahucios sin una alternativa habitacional "digna" y eso, ha recalcado, "es responsabilidad del Gobierno central y de las comunidades autónomas".

En la concentración, también han estado los inquilinos afectados de las 107 viviendas de la calle Hermanos Calderón, en Peñacastillo. Una de las vecinas y portavoz, Clara Salas, ha denunciado que han tenido que soportar "visitas a puerta fría, llamadas y notificaciones por Whastapp".

"Estamos hartos. Hemos construido en esas viviendas nuestro hogar y no nos vamos a ir", ha sentenciado, a la par que ha pedido al Ayuntamiento de Santander que "tome su responsabilidad, nos eche una mano y no esté con un fondo buitre que reside en Luxemburgo".

Además, Salas ha señalado que irán la próxima semana al Congreso de los Diputados para manifestar que "no sirven los parches" y exigir "soluciones" y "un futuro real ya". "No vamos a hacernos la foto", ha advertido.

TIEMPO DE RESPUESTA

Por otra parte, han tomado parte de la concentración representantes de los partidos de izquierda, como el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, y el candidato de Izquierda Unida-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón.

Casares ha declarado a la prensa que los socialistas han acudido para "compartir el sentimiento de indignación" ante el desahucio de Maricarmen, "un golpe de realidad que vive este país", ha dicho para reclamar una actuación ante el mercado de la vivienda.

Por eso, ha pedido actuar "con humanidad" y ha reivindicado que "es el tiempo de las respuestas en la política de la vivienda". "Ya no vale con echar balones fuera", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en el decreto ley que llevará el PSOE al Congreso, para el que ha pedido el apoyo del resto de fuerzas políticas. También ha apelado a las comunidades autónomas, "competentes en la materia".

Por último, el líder de los socialista cántabros ha reconocido que "no se ha hecho lo suficiente" y que "todos tenemos que hacer más: desde el Gobierno de España hasta el último ayuntamiento de Cantabria".

Mientras, Ruiz Salmón ha exigido medidas para evitar más desahucios como el de Maricarmen, entre los que incluye la expropiación de viviendas a grandes fondos y tenedores, "cuando sea necesario para garantizar el derecho a la vivienda frente a prácticas especulativas que expulsan a familias de sus hogares".

"Esos grandes fondos que compran para enriquecerse pero no para vivir", ha criticado y ha señalado que la coalición sigue "empujando" para que el decreto ley tenga "medidas ambiciosas que respondan a la ciudadanía y al derecho básico de toda personas que es que una vivienda digna".