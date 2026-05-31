Cientos de romeros y campurrianos participan en la festividad de la Virgen de la Rosa - GOBIERNO DE CANTABRIA

VALDEPRADO DEL RÍO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, ha participado este domingo en la tradicional festividad de la Rosa, celebrada en el entorno del Real Santuario de Montesclaros, ubicado en el municipio de Valdeprado del Río, a donde han asistido cientos de romeros y vecinos de la Merindad de Campoo.

Durante la jornada, los presentes han tomado parte en la procesión de la imagen de la Virgen hasta la explanada del Santuario, donde posteriormente se ha oficiado la misa solemne.

La celebración, una de las citas religiosas más arraigadas de la comarca campurriana, congrega cada año a fieles y visitantes en coincidencia con el séptimo domingo de Pascua y último domingo del mes de mayo.

Como marca la tradición, durante los actos también ha tenido lugar la bendición de las rosas, ha informado el Gobierno de Cantabria.