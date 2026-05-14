El CIFP La Granja instala 'El Jardín de los siete amigos' en homenaje a las víctimas de El Bocal, alumnos del centro

Placa de 'El Jardín de los siete amigos' en el CIFP La Granja de Heras en recuerdo a las víctimas de El Bocal - CIFP LA GRANJA DE HERAS

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras (Medio Cudeyo) ha instalado el 'Jardín de los siete amigos' en homenaje y recuerdo a las víctimas de la tragedia de El Bocal, alumnos del centro, de los que seis murieron y otra resultó herida.

Este jardín, creado con "muchísimo cariño" por los alumnos y profesores, se ha inaugurado este lunes, día 11, con un acto al que asistió toda la comunidad educativa y el personal del centro así como familiares y amigos de las víctimas y también el consejero de Educación y exdirector del CIFP La Granja, Sergio Silva.

Según explica el centro, se trata de un "espacio nacido desde el corazón" para rendir homenaje a Lucía, Celia, Eunate, Lluna, Elena, Xabi y Ainara, esta última única superviviente de la tragedia acaecida el pasado 3 de marzo cuando estos siete alumnos se encontraban sobre la pasarela costera de la playa de El Bocal, en Santander, colapsó y cayeron al mar y a las rocas, muriendo seis de ellos.

Este espacio consiste en un jardín de helechos, una planta que, explica el CIFP, "simboliza la amistad, el vínculo y la unión que permanece con el paso del tiempo", y con el que se pretende "recordar siempre" a estos alumnos.

Durante el acto, compañeros y amigos de las víctimas compartieron recuerdos y hablaron de las víctimas.

Además, alumnos del grado superior que estudiaban estos jóvenes (de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal) entregaron un helecho a cada una de las familias de las víctimas "como símbolo de amistad, recuerdo y cariño".

Por otra parte, la madre de Lluna, una de las fallecidas, aportó al jardín unas piezas de cerámica realizadas a mano con el nombre de cada especie de helecho plantada.

El homenaje finalizó con el descubrimiento del busto dedicado a los siete amigos por parte de Ainara, la superviviente.

Desde el centro se ha invitado a toda la comunidad, a familiares y amigos "a visitar este jardín con el paso del tiempo, a verlo crecer y transformarse, igual que crece el recuerdo que guardamos de Lucía, Celia, Eunate, Lluna, Elena y Xabi porque seguirán formando parte de La Granja, de sus aulas y de nuestra memoria colectiva".

Las víctimas de El Bocal tenían entre 19 y 22 años y solo una, Lucía, era de Cantabria, concretamente de Igollo de Camargo.

De los restantes cuatro eran del País Vasco --entre ellas la superviviente--, una de Guadalajara y otra de Almería.

Tras el suceso, se ha iniciado un procedimiento judicial para determinar las causas de lo ocurrido y sus consecuencias. Por el momento, hay seis investigados: el jefe de la Demarcación de Costas de Cantabria, José Antonio Osorio, y otros dos funcionarios de este organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica; el ingeniero industrial que la diseñó; la policía local de Santander que tras ser alertada el día anterior al suceso por el 112 de que un vecino había informado del mal estado de la pasarela y no realizó ninguna gestión y la gestora del Servicio de Emergencias de Cantabria con la que habló.

Precisamente, este viernes, 15 de mayo, está prevista la práctica de la prueba pericial del procedimiento abierto en la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

Y el 5 de junio declararán cuatro de los investigados: Osorio, los otros dos funcionarios de Costas y el ingeniero que diseñó la pasarela.