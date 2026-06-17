Cinco años de prisión por apuñalar a un hombre que trató de calmar los ánimos en un altercado

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SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por apuñalar en el abdomen a otro mientras trataba de calmar los ánimos en un altercado en el que el acusado y su hermano estaban inmersos.

En una vista celebrada este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial para formalizar el acuerdo alcanzado por las partes, los dos hermanos -acusados de lesiones y amenazas, y uno de ellos de homicidio en grado de tentativa-, han reconocido los hechos y han admitido las penas solicitadas por las acusaciones.

La pena de cárcel ha sido impuesta al hermano que asestó la puñalada, quien ha indemnizado a la víctima y se ha beneficiado por ello de la atenuante de reparación del daño.

Además, los dos hermanos han sido condenados a seis meses de prisión y 10.080 euros de multa por las lesiones y las amenazas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Según el relato suscrito por todas las partes y que se llevará a sentencia, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 5 de octubre de 2024 en las inmediaciones de un pub en Castro Urdiales, cuando los dos hermanos iniciaron un altercado con varios jóvenes en la calle.

Puestos "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la integridad física" de un hombre, "lo acorralaron, golpeándolo en el rostro".

Minutos más tarde, "provistos de cuchillos de grandes dimensiones y con intención de amedrentar a otra persona con quien habían tenido previamente un altercado, lo persiguieron sin darle alcance".

Fue entonces cuando un hombre, "que pasaba en ese momento por la calle y era ajeno al conflicto, se acercó a los acusados con la intención de calmar los ánimos, momento en que uno de ellos, con intención de acabar con su vida, le asestó una puñalada en el abdomen".

Las heridas causadas por el acusado pusieron "en riesgo vital" a la víctima, ya que afectaron "de forma grave y directa" a "regiones anatómicas donde radican órganos de importancia vital", añade el relato.