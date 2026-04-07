'Las Cinco Cantabrias' y reconocidos chefs llevarán a cinco ciudades la identidad de la cocina regional

Foto de familia de autoridades y cocineros participantes en 'Las Cinco Cantabrias on tour' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria llevará su gastronomía más allá de sus fronteras con 'Las Cinco Cantabrias on tour', una iniciativa que este año recorrerá cinco ciudades españolas con el objetivo de mostrar la diversidad, identidad y creatividad de la cocina regional.

Lo hará a través de cinco encuentros diseñados con un concepto propio y con la participación de reconocidos chefs que interpretarán la gastronomía cántabra desde distintos enfoques y formatos.

Algunos de ellos serán Nacho Solana, Jesús Sánchez, Andrés Rodríguez, Pablo Roca David, Nacho del Corral, Carlos Arias y Sergio Bastard, además del bartender Óscar Solana.

La iniciativa recalará en Sevilla, Málaga, Barcelona, Valencia y Madrid, destinos que han sido elegidos por su conectividad aérea con el aeropuerto Seve Ballesteros.

Espacios emblemáticos de estas localidades acogerán los encuentros, de los que dos serán antes del verano en Andalucía, con inicio el 30 de abril en su capital, y los tres restantes a lo largo del resto del año.

Cada uno de los eventos, que tendrán lugar tras "el rotundo éxito" de la iniciativa desarrollada el año pasado en Madrid con cinco jornadas, contarán con un formato diseñado específicamente y con una temática inspirada en un entorno clave de la región. En este caso son la corriente cantábrica, el litoral, la costa, la zona rural y el relieve.

De ahí que los temas elegidos para cada encuentro sean los vinos cántabros, el producto del mar Cantábrico, la innovación, la despensa verde de la tierra y la cocina de invierno.

Así lo han detallado este martes en rueda de prensa el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad; la directora general de Cantur, Inés Mier, y Lola Montes, subdirectora general de Mateo&Co, consultora de marca, marketing y comunicación especializada en gastronomía que desarrolla la iniciativa.

Martínez Abad --que en su intervención ha dirigido unas palabras en recuerdo al exconsejero de Turismo Javier López Marcano fallecido la semana pasada-- ha resumido que 'Las Cinco Cantabrias on tour' es "una nueva oportunidad para posicionar la gastronomía de la región como un referente de excelencia y calidad" en aquellas ciudades españolas con las que hay conexión aérea.

Esto, en su opinión, "contribuye a desestacionalizar el flujo de turistas y a refuerzar la región como un destino atractivo durante todo el año".

"Este tipo de iniciativas resultan esenciales para alcanzar los objetivos de promoción de un turismo sostenible y equilibrado", ha dicho el consejero, quien además ha enfatizado que permitirá "atraer a visitantes con interés en experiencias gastronómicas, consolidando Cantabria como un referente nacional e internacional" y un destino "único y versátil".

En este sentido, Lola Montes ha puesto el foco en que "el punto de salida" del evento tras su experiencia en Madrid es que sean otras ciudades españolas las que puedan "disfrutar" de la gastronomía de Cantabria, así como que tenga visibilidad. Es por ello que los encuentros están principalmente destinados a medios de comunicación, influencers o personas del sector que tengan relevancia.

Según ha señalado, el objetivo es llegar a unas 300 personas, incrementando así los participantes del año pasado, que fueron unos 200.

Por su parte, Inés Mier ha destacado el apoyo de Cantur a esta iniciativa, a la que aporta 225.000 euros dentro de su programa de promoción de Cantabria en el exterior, ya que la gastronomía es "uno de los puntos fuertes" de la región.

Al respecto, ha hecho hincapié en la "calidad" de la materia prima y el plantel de restauradores que hay en Cantabria, "capaces de hacer arte y dar gusto a los paladares más exquisitos".

La presentación ha tenido lugar en el Palacio de Festivales con la presencia de reconocidos representantes del sector gastronómico de Cantabria, como Jesús Sánchez, Sergio Bastard u Óscar Solana.

CINCO CANTABRIAS, CINCO ENCUENTROS

El primer encuentro está programado para el 30 de abril en un espacio histórico de Sevilla. En él se propondrá un diálogo entre vinos de Cantabria y vinos generosos, con una cata profesional liderada por una sumiller experta que además irá acompañada de una degustación de producto local cántabro. También incluirá una tertulia con los blancos cántabros como protagonistas

El segundo, también en Andalucía, tendrá lugar el 3 de junio en Málaga y estará dedicado al mar Cantábrico visto desde el Mediterráneo. En una terraza con vistas al mar y en horario de tarde-noche, el evento mostrará productos emblemáticos de la región como las anchoas, las rabas o el bonito, con presencia de sobadoras de anchoa, música en directo y propuestas de coctelería.

Ya tras el verano, será el turno de Barcelona, donde la iniciativa recalará el 23 de septiembre. Este evento está planteado desde la innovación culinaria y conectará el arte con la gastronomía a través de la figura del arquitecto Antonio Gaudí.

Valencia será la siguiente parada el 21 de octubre, cuando se pondrá el foco en la despensa verde de Cantabria. En formato de cena al aire libre, se contará con una colaboración a cuatro manos entre un reconocido chef cántabro y una chef local, para poner en valor los productos vegetales y la riqueza natural de la región.

El ciclo culminará el 1 de diciembre en Madrid con un evento dedicado a la gastronomía cántabra de invierno. La propuesta, pensada para disfrutar en familia y en horario de tarde --en formato merienda-- mostrará platos tradicionales propios de la temporada de invierno, acompañados de una actividad familiar vinculada a la gastronomía y el producto.