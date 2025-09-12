Cinco detenidos por traficar con drogas en una asociación cannábica de Santander

Cinco detenidos por traficar con drogas bajo la apariencia legal de una asociación cannábica ubicada en Santander - POLICÍA NACIONAL

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, actividad que llevaban a cabo bajo la apariencia legal de una asociación cannábica ubicada en el centro de Santander, que ya había sido investigada en 2023 con ocho detenidos.

La misma ha sido precintada y cerrada, con lo que ascienden a tres las entidades de este tipo que han sido clausuradas por tráfico de drogas.

En su interior y en dos registros se intervinieron marihuana, hachís, bolsas de autocierre, una báscula, útiles para la manipulación de la droga, un cuchillo de grandes dimensiones y una defensa.

En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado que en los últimos meses la Jefatura Superior de la capital cántabra recibió informaciones anónimas ciudadanas que decían residir en las inmediaciones de una asociación cannábica y señalaban ese lugar como un punto de venta de sustancias. Además, indicaban que se trata de una zona frecuentada por menores, con centros educativos y parques infantiles cercanos.

Así, los agentes especializados comenzaron sus investigaciones. Analizaron los estatutos fundacionales de la asociación y comprobaron que la finalidad de la misma era terapéutica, y, únicamente, tenía permitido un consumo compartido dentro de sus instalaciones bajo un control "riguroso", tanto de las cantidades como de los socios, quienes debían tener un respaldo facultativo.

Sin embargo, se constató la actividad ilícita de la asociación que, "lejos de preservar la salud pública y poner en práctica los medios precisos para la consecución de los fines que promulgaba", en realidad, "constituía un punto de venta indiscriminado de sustancia estupefaciente", ha informado la Policía.

Según ha destacado, la actividad tenía un "escaso" control sobre los destinatarios, con "una muy numerosa cartera de clientes" y que "en absoluto" consumían la sustancia de manera privativa en el lugar. Ello evidenció que su actividad era "única y exclusivamente" dirigida a un ánimo de lucro.

Está asociación ya había sido investigada por la Policía Nacional por los mismos hechos, con la detención de ocho personas el 28 de junio de 2023.

INVESTIGACIÓN Y CLAUSURA

El pasado 20 de agosto los investigadores registraron la asociación, en cuyo interior intervinieron marihuana, hachís, bolsas de autocierre, una báscula, un cuchillo de grandes dimensiones y una defensa.

De los cinco detenidos, dos de los hombres y la mujer estaban implicados directamente en la actividad ilícita, mientras que los otros dos figuraban como miembros de la directiva de la asociación. Todos pasaron a disposición judicial.

Posteriormente, este miércoles 10, los agentes clausuraron de manera provisional la asociación, al considerarla como un punto de venta de sustancia estupefaciente, y volvieron a detener a la mujer como la responsable en ese momento de la actividad.

Se intervinieron además hachís, marihuana y otros efectos y se precintó y cerró el local.

Con esta operación policial son tres las asociaciones cannábicas clausuradas tras ser investigadas por Policía Nacional por tráfico de drogas.

La Policía Nacional ha recordado que dispone de un correo electrónico (antidroga@policia.es), para hacer las denuncias sobre tráfico de drogas, y garantiza el anonimato, seguridad y máxima confidencialidad con los informantes.