Las cinco máximas de Cantabria superan los 40 grados y Tama alcanza los 42

Archivo - Liébana - JAVIER MAZA/RED DE DESARROLLO RURAL - Archivo

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cinco temperaturas máximas registradas hasta las 15.50 horas en Cantabria superan los 40 grados en esta jornada en la que el litoral, Liébana, el centro y el Valle de Villaverde están en aviso rojo (peligro extremo) hasta las 17.00 horas, con máximas previstas entre los 40 y los 41 grados, y la Cantabria del Ebro en aviso naraja (peligro importante) por temperaturas que pueden llegar a 38 grados.

La temperatura más alta hasta el momento se ha registrado en Tama, con 42 grados, que es además la tercera más elevada del país tras las del aeropuerto de Bilbao y Sopuerta, ambas en Vizcaya y las dos con 42,5 grados.

El resto de valores máximos en Cantabria corresponden a Ramales de la Victoria con 41,6 grados; Castro Urdiales y Sierrapando (Torrelavega) con 40,4, y San Felices de Buelna con 40,2.