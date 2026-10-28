Archivo - Circuito Escena lleva diez propuestas teatrales a nueve municipios de Cantabria este fin de semana - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Escena, promovido por la Consejería de Cultura, ofrecerá este fin de semana un programa de artes escénicas que recorrerá distintos lugares de Cantabria para acercar al público una variada programación compuesta por diez representaciones que incluyen teatro familiar, comedia, improvisación y musicales.

Entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, nueve ayuntamientos acogerán espectáculos de compañías profesionales.

La programación arrancará el viernes 23 con una propuesta dirigida al público familiar en Los Corrales de Buelna, donde la compañía Sol y Tierra pondrá en escena 'La princesa y el dragón' a las 17.00 horas en el Teatro Municipal.

En Astillero, la compañía La Íntima representará 'Cajita fuerte' en la Sala Bretón; en Medio Cudeyo, el Centro Cultural Ramón Pelayo acogerá 'Bárbara, el musical', de Adrián Alonso Producciones; mientras que el Teatro Principal de Reinosa recibirá a La Machina Teatro con la obra 'Mamá'.

La jornada concluirá en Torrelavega, donde Trueba & Trueba presentará 'Macho' a las 20.30 horas en el Teatro Concha Espina.

El sábado 24 continuará la programación con cuatro nuevas propuestas. A las 19.00 horas, el Teatro de Orejo de Marina de Cudeyo acogerá la representación de 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones. A la misma hora, el público de Castro Urdiales podrá disfrutar de la improvisación de Impro Impar con 'Cuentos irrepetibles' en el IES Ataúlfo Argenta.

También a las 19.00 horas, la actriz Beatriz Rico llevará a Reocín su espectáculo 'Pepa, no me des tormento', en el Centro Cultural de Puente San Miguel.

La jornada se cerrará en Cabezón de la Sal, donde Adrián Alonso Producciones volverá a poner en escena 'Bárbara, el musical' en el Espacio Escénico Santiago Galas a las 20.00 horas.

La programación concluirá el domingo 25 con una nueva función familiar en Torrelavega. A las 12.00 horas, el Teatro Concha Espina recibirá nuevamente a Sol y Tierra, que representará 'La princesa y el dragón'.