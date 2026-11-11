El Circuito Escena lleva una intensa programación escénica a 14 municipios del 12 al 15 de noviembre - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Escena, promovido por la Consejería de Cultura, continúa acercando las artes escénicas a todos los rincones de Cantabria con una completa programación que, del 12 al 15 de noviembre, reunirá teatro, danza, musicales, magia y espectáculos familiares en 14 municipios.

La programación arrancará este jueves 12 con la representación de 'Ana de Pombo, de París, de España, del mundo', de Arte en Escena, en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo a las 19.30 horas. Y el Auditorio Municipal de San Vicente de la Barquera acogerá a las 20.00 horas la obra 'Escúchame, compréndelo', de La Piconera Producciones.

El viernes 13 ofrecerá una destacada variedad de propuestas. El Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna recibirá a las 19.30 horas a Adrián Alonso Producciones con 'Bárbara, el musical', que también podrá verse en Piélagos al día siguiente. En Meruelo, a las 20.00 horas, Arte en Escena volverá a poner en escena 'Ana de Pombo, de París, de España, del mundo'. Por su parte, Ramales de la Victoria acogerá a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Fundación Orense, la comedia familiar 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones.

La jornada del sábado 14 concentrará el mayor número de actuaciones. La programación familiar comenzará a las 17.30 horas en Cartes con 'Howgarts en vivo', protagonizado por el Mago Xuso.

A las 18.00 horas, el espectáculo de danza 'Formas', de Zig Zag Danza, llegará al Teatro Casino Liceo de Santoña, mientras que en Reocín se representará 'Rockpunzel', de Ruth Garreta.

A las 19.00 horas, el Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, acogerá 'Los hombres de Lady', de Lady Veneno, y San Vicente de la Barquera volverá a disfrutar de 'Compipapis.com', de El Tejo Producciones.

La programación continuará con 'Bárbara, el musical' en el Teatro Vimenor de Piélagos (19.30 horas), 'Ana de Pombo, de París, de España, del mundo' en el Teatro Principal de Reinosa (20.00 horas) y 'Zozobra', de La Roca Producciones, en Cabezón de la Sal, también a las 20.00 horas.

El domingo 15 a las 12.00 horas, el Teatro Municipal de Medio Cudeyo acogerá 'Pinocha, el musical', de La Ratonera, mientras que Zig Zag Danza llevará 'Formas' a la Sala Bretón de Astillero. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el Teatro de Orejo de Marina de Cudeyo será escenario de 'El rincón', de Producciones Imprevistas.