El circuito 'Origen' recalará el sábado en Suances, con seis agrupaciones y artistas

Archivo - El Coro Ronda 'Valle de Camargo', una de las agrupaciones que actuarán en Suances - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen Cultura' sigue con su itinerario por toda la región para difundir el patrimonio inmaterial cántabro y recalará el sábado, 8 de agosto, en Suances, que ese día acogerá las actuaciones de seis agrupaciones y artistas.

La jornada arrancará a las 12.30 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas 'La Montaña', seguido de la actuación del Coro Ronda 'Valle de Camargo' a las 13.30.

Por la tarde, a las 20.00 horas, el protagonismo será para las danzas con tres agrupaciones: el Grupo 'Virgen de Las Lindes y del Carmen' (Cantabria), el 'El Piñote' de Argüelles (Asturias) y el de Villacastín (Segovia).

El cierre de la jornada correrá a cargo del grupo Casapalma a las 22.00 horas.

Además, desde las 12.30 horas y durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar del Mercado de Productores de Cantabria, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

'Origen', circuito impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Depore en colaboración con los ayuntamientos, busca descentralizar la oferta cultural, dinamizar el tejido local y poner en valor el patrimonio inmaterial cántabro, se extenderá durante todo el verano hasta su clausura el 20 de septiembre.

Así, tras su paso por Suances, el circuito visitará en las próximas semanas las localidades de Potes, Ampuero, Liérganes, Puente San Miguel y San Felices de Buelna.

En total, la campaña ofrecerá un escaparate a más de 40 agrupaciones y artistas de Cantabria.