El circuito Territorio de Cultura llega esta semana a cuatro municipios con teatro, música y talleres - RICARDO L. BLANCO

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El circuito Territorio, promovido por la Consejería de Cultura, llega esta semana a cuatro municipios con teatro, música y talleres, dentro de esta iniciativa para acercar las artes escénicas y la música a diferentes puntos de la comunidad autónoma para favorecer el acceso a la cultura en todo el territorio.

Entre el 2 y el 5 de septiembre, la programación incluye propuestas para todos los públicos que abarcan el teatro, la música en directo y los talleres participativos, con actividades en Castro Urdiales, Reocín, Ruiloba y Solórzano.

La propuesta arranca este miércoles día 2 de septiembre, a las 17.30 horas, en el salón de actos del Royal de Castro Urdiales, donde Samsara Teatro impartirá el taller 'El placer de ser idiota', una propuesta participativa dirigida a explorar el juego teatral, la creatividad y la expresión artística.

El sábado 5 concentrará tres citas: a las 19.30 horas, la Casa de Cultura de Puente San Miguel (Reocín) acogerá a Nach Viking con 'Atardecer musical', un concierto que invita al público a disfrutar de una selección de repertorio en un ambiente cercano.

Posteriormente, a las 20.00 horas, la plaza del Ayuntamiento de Ruiloba será el escenario de Ramón Bueno y su espectáculo 'Único equipaje. Versión banda', una propuesta musical en formato de banda que combina composición propia y sonidos contemporáneos.

La jornada concluirá a las 21.00 horas en la Plaza Mayor de Solórzano, con la actuación de Consort Music y su espectáculo 'Salitre', una propuesta musical inspirada en los sonidos y paisajes vinculados al mar.