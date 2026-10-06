'Circuito Territorio' recorre esta semana trece municipios con teatro, música, danza y magia

'La pirata trotavientos'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito Escénico Territorio', promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, recorrerá esta semana trece municipios de Cantabria con una programación de teatro, música, danza, magia y narración oral.

Entre el 6 y el 11 de octubre los espectadores podrán disfrutar de una variada oferta cultural pensada para públicos de todas las edades, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La programación comenzará este martes, 6 de octubre, a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal de Camargo, con Julianini y su espectáculo '¿Qué pasaría si..?'.

El jueves 8 de octubre, a las 11.00 horas, la Casa de Cultura de Puente San Miguel (Reocín) acogerá la representación de 'WoooW', a cargo de Nando Caneca.

La jornada del viernes 9 arrancará en Soba, a las 11.30 horas, con Epalú y 'La Anjana' en la Escuela La Molina. Por la tarde, Colindres recibirá a Kaskabel y Cía con 'La pirata trotavientos', en la Casa de Cultura; mientras que el Aula de Cultura de Guarnizo, en Astillero, será escenario de 'Moon Boom Magic', de Asier Moon, ambas funciones a las 18.00 horas.

Ya por la noche, a las 20.00 horas, Villaescusa acogerá la obra 'La noche más bella', de Arte en Escena; y Meruelo disfrutará de 'Aurora y el cuento secreto', de Amalgama Teatral.

Mientras que el sábado 10, las 18.00 horas, el Teatro Casino Liceo de Santoña presentará '¡Inexplicable!', de Alejandro Revuelta; mientras que la Casa de Cultura de Limpias recibirá a Ábrego Teatro con 'Soy pan, soy paz, soy más'.

A las 19.00 horas, el Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, acogerá 'Báilame amor', de Yolanda G. Sobrado; y la jornada concluirá, a las 20.00 horas en la Plaza Mayor de Santillana del Mar, con el concierto 'Gran Reserva' de Consort Music.

El programa finalizará el domingo 11 con tres actuaciones. A las 18.00 horas, Raúl Alegría llevará 'Asombro' al Centro Cultural de Cartes; mientras que el Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, volverá a abrir sus puertas para una nueva representación de 'Aurora y el cuento secreto', de Amalgama Teatral; y, a las 19.00 horas en Selaya, Mariu Torre presentará 'Orquestuca La Runfona' en el Salón de Actos del centro de mayores.