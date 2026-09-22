Los circuitos culturales Territorio y Escena llegan a doce municipios este fin de semana

Los circuitos Territorio y Escena promovidos por Cultura llegan a doce municipios este fin de semana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los circuitos Territorio y Escena, promovidos por la Consejería de Cultura, llegarán este fin de semana a doce municipios de la región, protagonizados por grupos y solistas cántabros.

En lo que se refiere a Escena Cultura, en esta ocasión el Centro Cultural de Cartes acogerá, a las 18.00 horas, al mago Raul Alegería, que presentará su espectáculo 'Ver para creer', pensado para toda la familia, con participación del público y una cuidada puesta en escena.

Por su parte, el circuito Territorio acercará las artes escénicas a once municipios. Entre el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre, el público podrá disfrutar de propuestas de teatro, cuentacuentos, magia, monólogos, música y espectáculos familiares de la mano de compañías y artistas de la región.

La iniciativa continúa apostando por la descentralización de la cultura y el acceso de todos los ciudadanos a una programación de calidad, llevando espectáculos a bibliotecas, centros culturales, teatros municipales y espacios al aire libre de distintos puntos de la comunidad autónoma.

La programación comenzará el viernes con cinco representaciones. A las 18.00 horas, la Biblioteca Municipal de Riotuerto acogerá el espectáculo familiar 'La pirata trotavientos', de Kaskabel y Cía. Una hora más tarde, a las 19.00 horas, se celebrarán simultáneamente varias actuaciones: Rita Cofiño Producciones presentará 'Creo en Lope Todopoderoso' en el salón de actos de la biblioteca de Bárcena de Cicero; Yolanda G. Sobrado llevará 'Báilame amor' al Mercado Municipal de Sarón, en Santa María de Cayón, y Alejandro Revuelta pondrá en escena '¡Inexplicable!' en el salón de actos de la Fundación Orense de Ramales de la Victoria.

La jornada concluirá a las 20.00 horas en la Casa de Cultura de Villaescusa, donde La Machina Teatro representará 'Mamá'.

La actividad continuará el sábado con seis nuevas propuestas. A las 18.00 horas, Julianini ofrecerá 'Animalia magia' en Los Tojos; Rebanal Teatro representará 'Desde Rusia con humor' en el salón de actos de Ampuero; y Amalgama Teatral llevará al Centro Cívico de Boo, en Astillero, la obra 'Aurora y el cuento secreto'.

A las 19.00 horas, el Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, acogerá la representación de 'La leyenda de los besos', a cargo de Ábrego Teatro. A las 19.30 horas, Juan Sáiz interpretará 'Tañedor' en el Parque El Ferial de Medio Cudeyo. Finalmente, a las 20.00 horas, el Espacio Santiago Galas de Cabezón de la Sal será escenario de 'Cuentos de la Braña', de Alberto Sebastián.