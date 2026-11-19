Archivo - Los circuitos 'Escena' y 'Territorio' llevarán este fin de semana doce propuestas culturales a quince municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha programado para el final de esta semana un total de doce propuestas escénicas a través de los circuitos 'Escena' y 'Territorio', que llegarán a nueve y cuatro municipios, respectivamente.

En el caso de 'Escena', la programación comienza este jueves 19 en Camargo, donde Rita Cofiño Producciones presentará la obra 'Obsolescencia', a partir de las 19.30 horas, en el Centro Cultural La Vidriera.

El viernes 20 tendrán lugar tres representaciones: En Medio Cudeyo, Valquiria Teatro pondrá en escena 'El día más feliz de nuestra vida', en el Centro Cultural Ramón Pelayo; en Meruelo, El Tejo Producciones representará 'Compipapis.com', en el Centro Cultural; y en Reinosa, Delinfame llevará al Teatro Principal la obra 'Abisal'. Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas.

La programación continuará el sábado 21 con cuatro espectáculos. Así, a las 19.30 horas, El Tejo Producciones ofrecerá una nueva función de 'Compipapis.com' en el Centro Cultural Puente San Miguel de Reocín.

Posteriormente, a las 20.00 horas, La Machina Teatro representará 'Mamá' en el Espacio Escénico Santiago Galas de Cabezón de la Sal; Ábrego Teatro interpretará 'Lázaro de Tormes. Un juglar del siglo XXI' en el Teatro Casino Liceo de Santoña; y Trueba&Trueba presentará la obra 'Macho' en el IES Ataúlfo Argenta de Castro Urdiales.

La agenda semanal concluirá el domingo 22 con una propuesta destinada al público familiar de Amalgama Teatral que representará 'La diferente historia de Mulán', a las 18.00 horas, en el Centro Cultural de Cartes.

TERRITORIO

En el caso de 'Territorio', arrancará este viernes en Colindres, donde la Casa de Cultura acogerá a las 19.00 horas la representación de 'Desde Rusia con humor', a cargo de Rebanal Teatro, una propuesta teatral que mezcla comedia y sátira.

El sábado 21 la actividad se trasladará a tres localidades. En concreto, llegará al Aula de Juventud de Liencres de Piélagos, a las 19.00 horas, con el Taller DJ impartido por Gou Music, una actividad dirigida a acercar al público al mundo de la producción y mezcla musical.

También a las 19.00 horas, el Teatro Municipal de Ribamontán al Mar recibirá al Dúo Baalbeck con el espectáculo 'Ópera y zarzuela sin protocolo', una innovadora propuesta que acerca ambos géneros líricos al público de una manera cercana y desenfadada.

Por último, a las 20.00 horas, el Auditorio Bajo Deva de Val de San Vicente acogerá la representación de 'Carretera y Lorca', de Amalgama Teatral, una producción que combina dramaturgia contemporánea y referencias a la obra del poeta granadino, ha detallado el Gobierno en nota de prensa.