El CISE reúne al ecosistema innovador para avanzar en la futura ley de startups de Cantabria

Reunión de emprendedores en el CISE. - CISE

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del ecosistema innovador de Cantabria se han reunido en el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) para avanzar en la definición de las medidas que darán forma a la futura ley de startups de la región.

En un comunicado, el CISE ha subrayado que el encuentro se ha enmarcado dentro de las reuniones periódicas que se organizan en la RIS3 Cantabria (Estrategia de Especialización Inteligente).

En esta ocasión, la cita se ha incluido en el proceso de elaboración de la ley que pretende reforzar el apoyo a las empresas emergentes y mejorar la coordinación de los distintos agentes que forman parte del ecosistema innovador regional.

La jornada da continuidad al trámite de consulta desarrollado durante las últimas semanas y cerrado el pasado 4 de septiembre.

En esta nueva fase, el objetivo ha sido ir un paso más allá de la recogida de propuestas para analizar, priorizar y concretar las iniciativas que pueden convertirse en medidas efectivas dentro de la ley.

A lo largo de la sesión, los participantes han trabajado sobre diez bloque temáticos, y han abordado cuestiones como la financiación de las startups en sus distintas etapas, la transferencia de conocimiento, la compra pública innovadora, los entornos de prueba, el acceso a talento e infraestructuras, el escalado y la internacionalización.

También se ha puesto el foco en la necesidad de articular un Sistema Cántabro de Emprendimiento Innovador que permita conectar los diferentes recursos y agentes existentes, desde las primeras fases de una iniciativa hasta su consolidación y crecimiento.

Otro de los elementos diferenciales de la jornada ha sido su orientación práctica, ya que el objetivo ha sido determinar qué debe recoger la ley, qué tendrá que desarrollarse posteriormente y qué actuaciones pueden ponerse en marcha a través de programas e instrumentos específicos.

Para ello, las diferentes propuestas se han analizado atendiendo a criterios como su impacto, viabilidad, utilidad, capacidad de ejecución y potencial para movilizar inversión, talento, conocimiento y colaboración.

El trabajo realizado permitirá elaborar una hoja de ruta con las principales prioridades, los agentes que deberán participar en su desarrollo, las dependencias entre las diferentes actuaciones y los indicadores que permitan evaluar sus resultados.