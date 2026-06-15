Los clubes cántabros rechazan la nueva propuesta del play off de ascenso a Segunda Federación

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SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF) y los 18 clubes del Grupo III de Tercera Federación han expresado su "firme" desacuerdo con la reforma del play off de ascenso a Segunda Federación que la Federación Española prevé para la temporada 2027-2028.

En un comunicado de la RFCF y de los clubes ante la reforma del play off de ascenso, indican que los segundo votaron por unanimidad, los 18, en contra de dicha medida.

En este sentido, el escrito --firmado por el presidente de la Real Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez-- puntualiza que "no es la postura de la Federación en solitario: es la voz de todo nuestro fútbol, sin una sola discrepancia".

Explican que su desacuerdo "no nace de un capricho" porque, en su opinión, la reforma reparte de otra manera las mismas plazas de ascenso, y lo hace "en perjuicio de las federaciones pequeñas, como la nuestra: donde hoy hay una vía real de ascenso, mañana apenas quedaría nada".

Además, indican que les preocupa "aún más que los números" la falta de participación porque "no se nos ha preguntado".

"Una decisión que afecta de lleno a trece federaciones y a cientos de clubes se está tomando sin consultar a quienes van a sufrirla. No consta acta ni consulta alguna a las federaciones afectadas", han subrayado.

"El fútbol modesto sostiene cada fin de semana a miles de jugadores, clubes, árbitros y aficionados en toda Cantabria. Merece ser escuchado antes de que se cambien las reglas", han defendido.

Por ello, han solicitado a la RFEF que abra "un diálogo real" y no apruebe ningún cambio sin antes consultar a las federaciones y a los clubes afectados, lo que consideran "algo razonable".