Los clubes deportivos de Camargo despliegan una amplia oferta de campus y actividades este verano

Archivo - Campus de fútbol. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los clubes y entidades deportivas de Camargo volverán a ofrecer este verano una amplia programación de campus y actividades dirigidas a niños y jóvenes, que abarca disciplinas como el fútbol, el atletismo, el baloncesto, el remo y el patinaje.

Las propuestas están adaptadas a diferentes edades y niveles, y combinan la práctica deportiva con actividades de ocio, convivencia y aprendizaje, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Deportes, María Higuera, ha destacado que Camargo cuenta con un tejido deportivo "extraordinario". En su opinión, la oferta presentada para la temporada estival "da buena cuenta" del compromiso de estos clubes con la formación, la educación en valores y la promoción de hábitos saludables entre los jóvenes.

Higuera ha animado a las familias a informarse sobre las distintas propuestas, de manera que los vecinos más jóvenes del Valle disfruten de unas vacaciones activas vinculadas a la práctica deportiva.

CAMPUS Y ACTIVIDADES

Entre las iniciativas previstas figura el Campus de Fútbol del Velarde CF, que se desarrollará del 22 de junio al 31 de julio en las instalaciones de La Maruca para participantes nacidos entre 2011 y 2021. En esas mismas fechas se celebrará también el Campus de Verano del CD Revilla, dirigido a niños de entre 3 y 14 años.

Por su parte, la UM Escobedo organizará del 6 al 31 de julio una nueva edición de su campus de fútbol en las instalaciones del Eusebio Arce, en este caso para participantes nacidos entre 2012 y 2021.

El atletismo estará representado por el Athletics Camp de Atletismo Camargo, que tendrá lugar del 6 al 17 de julio en La Maruca para niños nacidos entre 2013 y 2018, mientras que el patinaje contará con varias propuestas, entre ellas el Campus de Patinaje del Club Patinaje Mateo Escagedo, que se celebrará del 22 de junio al 3 de julio en el CEIP Mateo Escagedo Salmón, y el Campus Verano 2026 de Camargo El Pendo, que se desarrollará en el polideportivo de Revilla del 6 al 10, del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio.

La oferta deportiva estival se completa con el tradicional cursillo de verano del Club de Remo Valle de Camargo durante julio y agosto, dirigido a jóvenes de entre 10 y 18 años, así como con el Alto Pas Basket Camp, promovido por el Club Baloncesto Amide.

Esta propuesta tendrá lugar en Ontaneda-Alceda durante dos turnos, del 9 al 15 y del 15 al 21 de agosto, y combinará la práctica del baloncesto con actividades de ocio y convivencia en plena naturaleza.