El CNFoto de Torrelavega acogerá hasta el 31 de octubre una muestra sobre la fotógrafa palentina Piedad Isla

Presentación de la muestra 'Piedad Isla. Una mirada amable comprometida con la modernidad'. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Fotografía (CNFoto) José Manuel Rotella de Torrelavega acogerá, del 25 de septiembre al 31 de octubre, la exposición 'Piedad Isla. Una mirada amable comprometida con la modernidad', que conmemora el centenario del nacimiento de la fotógrafa palentina, dentro de su recorrido por diferentes espacios nacionales.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el comisario de la exposición, Feliciano López, han presentado este jueves en rueda de prensa la propuesta, que reúne 75 fotografías en blanco y negro seleccionadas de un archivo formado por más de 100.000 imágenes y que permite acercarse tanto a la trayectoria de Piedad Isla como a la sociedad rural que retrató durante décadas.

La exposición conmemora el centenario del nacimiento de Piedad Isla, una fotógrafa que durante casi cuatro décadas desarrolló buena parte de su trabajo en Cervera de Pisuerga y la Montaña Palentina.

Así, las 75 imágenes seleccionadas recogen escenas de la vida cotidiana y del paisaje humano de la Montaña Palentina: bodas, bautizos y comuniones, niños jugando, mujeres cosiendo o lavando en el lavadero, hombres trabajando, pastores, mineros, feriantes, ancianos o los largos inviernos de la comarca.

La concejala ha destacado la figura de esta mujer que "rompió los moldes tanto a nivel personal como profesional" y que desarrolló su labor como fotógrafa y reportera en una época "especialmente compleja".

Y es que, además de su actividad como fotógrafa, Isla trabajó para el juzgado y ejerció como corresponsal gráfica para diferentes medios, entre ellos la Agencia EFE, El Norte de Castilla y Diario Palentino. Un trabajo continuado que constituye hoy "un documento gráfico de un valor incalculable", ha destacado la edil.

Por su parte, Feliciano López ha destacado la relevancia de traer a Torrelavega una exposición más amplia sobre Piedad Isla, después de que su obra ya estuviera representada años atrás en la ciudad dentro de la muestra 'El ojo no tiene género'.

El comisario ha explicado que Isla fue prácticamente autodidacta y comenzó su trayectoria profesional en un momento en el que resultaba "excepcional" que una mujer se dedicase a la fotografía.

López ha definido a Piedad Isla como una mujer "adelantada a su tiempo en todos los aspectos" y ha destacado que su labor trascendió la propia fotografía.

Según ha señalado, consciente de los cambios que estaba experimentando la sociedad rural, se dedicó a documentarla y también a conservar utensilios y objetos de la vida cotidiana, creando un museo etnográfico que actualmente forma parte de la Fundación Piedad Isla y Juan Torres.

Desde el punto de vista artístico, López ha subrayado la "extraordinaria" capacidad de visión fotográfica de Piedad, cuya composición desarrolló, además, en unas condiciones materiales "difíciles", hasta el punto de tener problemas para conseguir los propios carretes fotográficos.

INAUGURACIÓN Y CONFERENCIAS

La exposición se inaugurará el 25 de septiembre, a las 19.30 horas. Previamente, a las 18.30 horas, el Aula Poética José Luis Hidalgo acogerá la conferencia inaugural 'Una modernidad sin manifiesto', impartida por Maximiliano Barrios Felipe, vicepresidente de la Fundación Piedad Isla y Juan Torres.

La programación se completará durante la segunda quincena de octubre con otras dos conferencias. Sara De Loyo abordará la presencia de la mujer en el medio rural en 'Vidas invisibles, la imagen revelada de la mujer en el medio rural', mientras que Feliciano López ofrecerá la conferencia de clausura, centrada en los aspectos técnicos de la obra de Isla y su relación con la fotografía humanista y el neorrealismo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Con motivo de la exposición se ha editado también un libro-catálogo que recoge todas las imágenes de la muestra y textos de Pilar Escanero de Miguel, Sara De Loyo y Maximiliano Barrios Felipe.

Los asistentes a la inauguración recibirán gratuitamente un ejemplar, que posteriormente estará disponible en la sala para quienes visiten la exposición.