COCETA reclama en Santander actualizar la normativa fiscal de las cooperativas

Acto de entrega de premios del 30 aniversario de ACEL - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), Luis Miguel Jurado, ha reclamado en Santander actualizar la normativa fiscal de las cooperativas porque es de 1990 y tienen fondos "irrepartibles".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, antes de la celebración de la Asamblea General 2026 de COCETA, en la que ha puesto el foco en el relevo generacional, porque entiende que los trabajadores "deben quedarse" con las empresas que no tienen relevo.

Asimismo, Jurado ha explicado que la celebración de la Asamblea General en Santander tiene el objetivo de "reconocer y celebrar" que las empresas de la economía social son "capaces de tender canales de diálogo y colaboración con la administración pública y la sociedad en general".

En total, a nivel nacional existen 24.800 cooperativas, que intentan tener un "equilibrio" entre el desarrollo de negocio y el trabajo, lo que el presidente de COCETA ha definido como "el elemento diferenciador", ya que estas compañías reparten el beneficio "en función del trabajo, no del capital", con la intención de que "la persona siempre esté en el centro".

En Cantabria existen más de 150 cooperativas, que son "las grandes desconocidas", a pesar de que representan "en torno al 10% del PIB regional", ha argumentado el presidente de la Agrupación de Empresas Laborales y Economía Social de Cantabria (ACEL), Eduardo Bra. Bra piensa que las confederaciones empresariales no "suelen recomendar" este modelo a la hora de constituir empresas, lo que supone "el mayor reto" de ACEL.

Para él, el hecho de que los propietarios sean los trabajadores genera "cohesión, conciliación y participación en la toma de decisiones" en estas compañías, lo que ha calificado como sus "principios transversales".

Durante la Asamblea General 2026, se ha aprobado el acta de la celebrada en 2025, la memoria de gestión, balance y cuenta de resultados, y el presupuesto económico de 2026. Además, se ha anunciado la incorporación de la Federación de Cooperativas de Aragón (ARACOOP) a su Consejo Rector.

PREMIOS

Previamente, ha tenido lugar la celebración del 30º aniversario de ACEL, en un evento que ha premiado al Gobierno de Cantabria, la Universidad de Cantabria (UC), el Ayuntamiento de Santander y la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) por su colaboración con la entidad regional a lo largo de su historia.

El Palacio de la Magdalena de Santander ha acogido ambos eventos, que han contado con la participación del consejero de Economía del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Javier García, y el vicerrector de Estudiantes de la UC, Íñigo Casafont, entre otras autoridades.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes de la UC ha agradecido el premio recibido, que surge de una colaboración "muy estrecha" desde hace más de 15 años entre ambas entidades tanto en el ámbito de las prácticas académicas con en el emprendimiento, por ejemplo, con la participación de ACEL en el jurado de los Premios al Emprendimiento Universitario (UCem).