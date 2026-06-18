Un coche se empotra en la escalera de entrada del Hotel Palacio del Mar - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un coche se ha empotrado esta noche en la escalera de entrada del Hotel Palacio del Mar, en la zona del Sardinero, en Santander, sin que se hayan producido heridos.

Los bomberos de la capital tuvieron que sacar el vehículo de la escalera con ayuda una grúa.

El turismo fue depositado en la vía, a la espera de asistencia técnica, han informado los Bomberos de Santander en su cuenta de X.