Un coche se sale de la vía, choca contra un muro y da un vuelco lateral en Voto - 112 CANTABRIA

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un coche se ha salido de la vía, ha chocado contra un muro, derribando parte del mismo, y ha dado un vuelco lateral este domingo en Voto, sin resultar nadie herido.

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria se han trasladado hasta el lugar para señalizar la vía y se han encargado de voltear el turismo, hasta que ha sido retirado por la grúa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria también ha movilizado a servicio de Mantenimiento de Carreteras para retirar los restos, entre los que se hallaban parte del muro de una finca, la verja de entrada y una farola, ha informado a través de su perfil en la red social X.