Un coche con siete jóvenes huye de Santander a 170 km/h y detienen al conductor en Astillero

Archivo - Policías locales de Santander en el Paseo Pereda - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido en la madrugada de este sábado a un hombre de 21 años que conducía un coche que transportaba a otros seis jóvenes, que, tras obligar a un agente a apartarse de un salto para no ser atropellado, emprendió una huida a 170 kilómetros por hora hasta que fue interceptado junto al Campo de Fútbol de La Planchada, en El Astillero.

Los hechos ocurrieron hacia las 4.00 horas de la madrugada de este sábado, cuando agentes de la Policía Local observaron un turismo que circulaba a gran velocidad y sin luces por las inmediaciones del Paseo Pereda, por lo que decidieron seguirle.

El vehículo y se introdujo en el túnel de los Jardines de Pereda y circuló por la calle Antonio López, donde el Cuerpo santanderino realizaba un control de alcoholemia.

Al observar la llegada del turismo, los policías le dieron el alto, pero el coche aceleró, lo que obligó a uno de los agentes a apartarse de un salto para no ser atropellado.

Entonces se inició una persecución del coche fugado por la calle Castilla.

Mientras tanto, agentes del Cuerpo Nacional de Policía que habían visto los hechos se sumaron a la persecución, que continuó a gran velocidad por la avenida de Parayas, la S-10 y el acceso a El Corte Inglés.

En esa zona, el vehículo encendió las luces y se incorporó nuevamente a la S-10 en dirección a Raos.

La persecución siguió hasta la salida número 6 de la Autovía, a la altura de El Astillero. En este tramo, los agentes de Policía Nacional observaron que el velocímetro de su vehículo alcanzó los 170 kilómetros por hora antes de abandonar la S-10.

Una vez en El Astillero, el conductor realizó un giro brusco a la derecha y en la primera rotonda tomó la segunda salida para entrar en la calle Miguel Hernández.

Pocos metros después de atravesar un badén de esa vía, el vehículo de la Policía Nacional se interpuso en la trayectoria del fugado, que realizó una maniobra evasiva hacia la derecha, para tomar otro vial, donde a los pocos metros paró para que se bajaran tres jóvenes.

El conductor siguió la marcha y acto seguido hizo una segunda parada en la que se bajaron otros tres.

De esta manera, continuó la marcha en solitario y se metió en una calle sin salida, donde la Policía Nacional alcanzó el vehículo.

Con el coche parado y situados tras él, los agentes ordenaron al conductor que abandonara el turismo y lo aseguraron para que no reemprendiera la huida.

Mientras todo esto sucedía, los agentes de la Policía Local, que seguían la huida a distancia del CNP, se encontraron de frente al vehículo fugado cuando se introdujeron en la calle Miguel Hernández.

En ese momento, el conductor inició una nueva huida a la carrera, perseguido por los agentes santanderinos, que le alcanzaron a la altura del Campo de Fútbol Municipal 'La Planchada' de El Astillero, donde fue detenido por la Policía de Santander. El joven no opuso ningún tipo de resistencia.

Los policías le informaron de los motivos de la detención y de los derechos legales que le asisten.

Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales para la elaboración de las diligencias judiciales por dos supuesto delitos de atentado contra agente de la autoridad y contra la seguridad vial, concretamente por conducción temeraria.

El coche fue retirada por una grúa urbana al depósito municipal de Ojáiz, ha informado la Policía de Santander.