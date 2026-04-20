Detenido por golpear a un policía tras intentar robar en una frutería de Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este sábado a un hombre de 40 años después de golpear varias veces a un agente que le iba a identificar por intentar robar en una frutería de la calle Floranes.

Los hechos ocurrieron a las 20.15 horas del sábado, cuando la sala del 092 recibió un aviso sobre un individuo que estaba molestando a los clientes y trabajadores de un establecimiento de alimentación.

Los policías acudieron hasta el comercio y vieron que un hombre intentaba robar una bolsa de plástico con varias piezas de frutas, mientras un empleado la agarraba para que no se la llevarse.

En el momento de su identificación, el implicado reaccionó de forma agresiva y violenta hacia los agentes y dio varios golpes a uno de ellos, por lo que fue detenido.

La Policía ha instruido diligencias judiciales contra él por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad y robo en grado de tentativa.