La Cocina de la Plaza acogerá la propuesta 'Santander sabe a rabas' durante seis sábados

La Cocina de la Plaza será escenario de la propuesta 'Santander sabe a rabas' durante seis sábados - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cocina de la Plaza de la Esperanza será escenario durante un total de seis sábados de la propuesta 'Santander sabe a rabas', unas jornadas gastronómicas que buscan descubrir y poner en valor todo lo que se esconde detrás de este emblemático bocado local.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, que ha detallado que la Asociación de Cocineros de Cantabria será la encargada de dar a conocer las diferencias entre los distintos productos con los que se elaboran --magano, chipirón, peludín, pota, cachón o rejos-- y cómo cada uno aporta textura, sabor y carácter propios.

En estos talleres se explicará también los tipos diferentes de harinas, los aceites más adecuados y cuál es el punto exacto de fritura.

Además, la teoría se completará con la práctica: cada sábado, los participantes, guiados por cocineros de la Asociación, elaborarán un tipo diferente de raba, que posteriormente se dará a degustar entre los asistentes y el público habitual del mercado de la Esperanza.

Cada tipo de raba se acompañará, además, con un vino, vermú o cerveza de Cantabria -cada sábado uno distinto-, con una breve explicación de su origen y sabor a cargo del sumiller Alfonso Fraile, para reforzar de este modo el vínculo entre producto, territorio y tradición.

"Las rabas en Santander no son solo un aperitivo. Son tradición, identidad y una forma de entender y disfrutar de la ciudad", ha destacado Igual.

Por ello, ha invitado a los vecinos y visitantes a participar de estas jornadas, que cuentan también con la colaboración de la Asociación de Comerciantes del Mercado de La Esperanza y 'Comer en Santander'.

Los talleres comienzan este sábado 11 de abril y se extenderán hasta el sábado 23 de mayo en horario de 12.00 a 14.00 horas en la Cocina de la Plaza.

PROGRAMA

En concreto, este sábado, 11 de abril, será el turno de las rabas de magano y vermut Siderit; el 18, de chipirón y blanco Casona Micaela; el 2 de mayo, de peludín y vermut Máximo Bolado; el 9 de mayo, de rejos y cerveza Dougall's; el 16 de pota y blanco Bahía de Santander; y el 23 de mayo de sepia/cachón y 'manchao' Tajamar Aurelio Corral.

Este evento se financia gracias al Plan de Sostenibilidad Turística de Santander, con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del PRTR (Plan Recuperación, Transformación y resiliencia).