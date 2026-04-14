La Cocina de la Plaza del Mercado de la Esperanza acogerá talleres de café cada dos meses

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cocina de la Plaza del Mercado de la Esperanza, en Santander, acogerá desde este viernes 17 de abril talleres de café en colaboración con Dromedario, que se celebrarán cada dos meses para dar a conocer y probar este producto.

El primero será este viernes de 12.00 a 14.00 horas, y todas sus plazas se cubrieron al poco tiempo de anunciarse. En él, los participantes aprenderán a diferenciar las distintas variedades de café, conocerán los tipos de tueste y descubrirán la amplia gama de aromas y sabores que puede ofrecer.

La sesión concluirá con una parte práctica en la que se enseñará a preparar café en casa utilizando métodos habituales, como la cafetera italiana o la prensa francesa. Contará con la participación de la directora de calidad de Café Dromedario, Begoña Baqué, y el barista de la marca, Javier Martín.

El concejal de Mercados, Álvaro Lavín, ha destacado la oportunidad de estos talleres para conocer este producto de la mano de una de las empresas más importantes del sector en Cantabria. Así, ha invitado a los vecinos a participar n estos talleres gratuitos, que se anunciarán a través de las redes y de la propia empresa para las inscripciones.

Tal y como ha indicado, durante el taller los asistentes "podrán adentrarse en el apasionante mundo del café a través de una experiencia sensorial única".

Por su parte, desde Café Dromedario han asegurado que es "un orgullo colaborar con el Ayuntamiento para dar a conocer nuestro producto en Santander y contribuir a fomentar la cultura cafetera".