La Cofradía de los Cocidos celebra su Gran Capítulo y entrega a Buruaga la capa verde de cofrade de honor - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de los Cocidos de Cantabria ha celebrado este sábado en Torrelavega su V Gran Capítulo en el que ha nombrado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, cofrade de honor.

Este acto se enmarca dentro de la Semana del Cocido que la entidad viene desarrollando desde el pasado día 25 de octubre y que pone fin hoy.

Así, la jefa del Ejecutivo cántabro ha recibido la capa verde y se ha mostrado "honrada y feliz" por su nombramiento. Ha destacado que este plato, "olla mágica", trasciende la gastronomía y habla de "nuestra cultura y nuestras raíces, de lo que tenemos y de lo que somos".

Además, ha agradecido el "encomiable esfuerzo" que a diario realizan las cofradías para "proteger, difundir, valorar y dar voz" a los sabores de Cantabria. "Sois la mejor garantía de que nuestra gastronomía se encuentra en las mejores manos", ha afirmado a la par que ha calificado su labor de "gran responsabilidad" porque la cocina es un "potente" motor de desarrollo económico que genera empleo, sustenta a miles de personas y permite equilibrar y cohesionar Cantabria con una oferta "rica, variada y descentralizada".

Este título ya le fue concedido a Buruaga el año pasado, pero no pudo celebrarse debido a la dana.

Por su parte, la Cofradía ha rendido homenaje póstumo a quien fuera su Gran Maestre, Gabriel Argumosa, recientemente fallecido. En su memoria, la tradicional carrera de albarcas ha pasado a denominarse 'Memorial Gabriel Argumosa', y durante el Gran Capítulo se le ha reconocido como presidente 'in eternum', en agradecimiento a su dedicación y legado en la promoción de la gastronomía cántabra.

En el acto, en el que se han nombrado a once nuevos cofrades, han participado también el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Círculo de Recreo, Ana Rotella; así como el Gran Maestre y el secretario de la Cofradía, Alfonso Fraile y Manuel Rodríguez, respectivamente.

La entidad pone así fin a la Semana del Cocido que como colofón ha celebrado esta jornada un pasacalles por el centro de la ciudad, la carrera de albarcas y la comida de hermandad.

Además, este Gran Capítulo ha reunido en la capital del Besaya a una docena de cofradías gastronómicas, tanto de la región como de fuera de ella, que han convertido la celebración en el punto de encuentro de los amantes del cocido, los platos de cuchara y la cocina tradicional, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

COCIDOS DE CANTABRIA

La Cofradía de los Cocidos, que se creó en 2020 en Torrelavega, tuvo su germen en el llamado 'Grupo Gastronómico-Cultural los Compangos', que cada jueves acudía a diferentes restaurantes a degustar un menú compuesto por rabas de calamar, cocido y leche frita.

Desde sus orígenes busca promocionar y recuperar la gran variedad de cocidos que existen en Cantabria, alguno de ellos ya desaparecidos. De hecho, existen hasta 20 tipos y 30 versiones de cocidos en la región, con el denominador común de contener carne, legumbre y verdura.

Los más populares, el montañés o el lebaniego, conviven con otros no tan conocidos, como las habas a la montañesa, el cocido de arvejas de Campoo, el cocido pasiego, la puchera montañesa, el cocido de respigos, o la variedad de ollas podridas de la región, entre otros.