La Cofradía del Tomate y Pimiento de Ampuero celebra su V Capítulo y nombra a Gema Igual como Cofrade de Honor

Un momento del V Capítulo de la Cofradía del Tomate y el Pimiento de Ampuero - GOBIERNO DE CANTABRIA

AMPUERO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía del Tomate y Pimiento de Ampuero ha celebrado este sábado su V Capítulo en el que ha distinguido a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, como Cofrade de Honor en reconocimiento de su apoyo a estas asociaciones gastronómicas y a la promoción de los productos locales.

Durante la celebración, María Sol Naveda Fernández ha pasado a formar parte de la entidad como nueva cofrade y han sido nombrados como Cofrades de Mérito la quesería Las Garmillas y la familia Hoyo-Lombera.

Asimismo, Aurelio Juárez Rozas ha sido reconocido como Presidente Honorífico por su vinculación y apoyo a este colectivo gastronómico.

Además del solemne acto de entronación y numeración de los nuevos cofrades, que ha contado con la actuación del Grupo de Gaiteros, el programa de actos ha incluido un desfile por las calles de Ampuero con las cofradías asistentes desde diversos puntos de la geografía española, que han estado acompañados por los Piteros de Matienzo y el Mariachi Perla.

La jornada ha culminado con una visita a la villa y una comida de confraternización.

A la cita ha acudido la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, como muestra de apoyo del Gobierno al trabajo de difusión de la riqueza gastronómica cántabra que desarrolla la Cofradía.

Allí, ha puesto en valor su contribución a la promoción de los productos agroalimentarios de la región y la defensa del sector primario de Cantabria.

La consejera ha felicitado a la entidad por estos cinco años de trabajo que han hecho que "cada vez sean más las personas que conocen y aprecian la calidad de unos productos que representan el trabajo, la tradición y el saber hacer de nuestros productores".

La Cofradía del Tomate y Pimiento de Ampuero es una asociación gastronómica fundada en 2019 con el objetivo de promocionar la excelencia de las verduras de la huerta local y de la comarca del Bajo Asón, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.