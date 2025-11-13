Las Cofradías Gastronómicas de Cantabria y Jesús Flórez, Premios Beato de Liébana 2025

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado este jueves la concesión de los Premios Beato de Liébana correspondientes al año 2025 a las Cofradías Gastronómicas de Cantabria y al investigador Jesús Flórez, con el fin de reconocer su contribución al entendimiento, la convivencia y la cohesión internacional.

Estos premios se otorgan anualmente a personas e instituciones que destacan por su labor en la promoción de valores cívicos y humanitarios.

Según ha informado el Ejecutivo, en la modalidad 'Entendimiento y Convivencia' se ha concedido el Premio a las Cofradías Gastronómicas de Cantabria por su papel en la promoción de los productos agroalimentarios regionales y la defensa del sector primario.

Su labor incluye la difusión de la riqueza gastronómica cántabra en ámbitos nacionales e internacionales, mediante hermanamientos, participación en ferias y congresos, y la celebración de capítulos que nombran embajadores de los productos locales.

En la modalidad 'Cohesión Internacional', el galardón ha sido otorgado al doctor Jesús Flórez Beledo, destacado investigador biomédico y defensor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

Su trayectoria combina ciencia, educación y compromiso social, contribuyendo a la integración y la mejora de la calidad de vida de colectivos vulnerables tanto en España como en el ámbito internacional.