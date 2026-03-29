Cohorte Cantabria, Mercosur, la dependencia, Solvay y el IVA para autónomos, a debate este lunes en el Parlamento

Archivo - Edificio del Parlamento de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria tratará este lunes, 30 de marzo, diversas cuestiones relacionadas con la sanidad, entre ellas el proyecto Cohorte Cantabria, las agresiones al personal sanitario o las listas de espera en Atención Primaria.

Además, se debatirán otros asuntos como las repercusiones del acuerdo con Mercosur, la dependencia, el futuro de la planta de Solvay y el IVA franquiciado para autónomos.

La sesión comenzará a las 13.00 horas con el debate de una moción del PRC relativa a medidas para paliar efectos por la subida del carburante.

Dos de las cuatro proposiciones no de ley (PNL) que se debatirán están relacionadas con el acuerdo con Mercosur. Así, Vox propone rechazar aquellas medidas que perjudiquen a los productores y el PSOE reclama protección para el sector pesquero.

Por su parte, el PP presenta una PNL en la que solicita el cumplimiento de la normativa europea para establecer el IVA franquiciado para los autónomos. Mientras, el PRC plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica para el próximo curso.

En esta sesión, el Gobierno (PP) deberá responder a tres interpelaciones. La primera será de los regionalistas que quieren conocer los criterios del Ejecutivo para garantizar el futuro de la planta de Solvay en Barreda.

Por su parte, los socialistas y Vox se centran en la dependencia. De este modo, el PSOE interpelará al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga sobre "los motivos por los que Cantabria suspende en atención a la dependencia estando entre las comunidades con peor puntuación en el Observatorio Estatal de la Dependencia".

Y Vox lo hará por el grado de ejecución de una moción aprobada en la Cámara en la que se instaba al Gobierno a realizar un estudio de necesidades sobre la situación de la dependencia en la comunidad.

Ya en el apartado de preguntas, el PSOE cuestionará al Ejecutivo sobre los casos de agresión al personal sanitario. A su vez, este grupo también se interesa por el proyecto del centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales.

El PRC pregunta por "el contenido y cláusulas del acuerdo por el que Cohorte Cantabria pone datos de 50.000 cántabros a disposición de una farmacéutica estadounidense".

Finalmente, Vox formulará preguntas relacionadas con el programa ZIUR de prevención de conducta suicida y con las listas de espera sanitarias en Atención Primaria.