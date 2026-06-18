La colección 'Cuadernos de San Rafael' incorpora la conferencia sobre el músico cántabro Nicolás Alfonso

Presentacion de Los Cuadernos de San Rafael de la conferencia de Alejandro Ceballos sobre el músico cántabro Nicolás Alfonso - PARLAMENTO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La colección 'Cuadernos de San Rafael', del Parlamento de Cantabria, ha incorporado la intervención del guitarrista, investigador y docente, Alejando Ceballos, sobre el músico cántabro Nicolás Alfonso.

En un comunicado, el Parlamento ha recordado que esta iniciativa editorial recopila las conferencias más relevantes celebradas en la institución.

En esta ocasión, la publicación recoge la intervención del guitarrista, investigador y docente Alejando Ceballos titulada 'De Santander a Bruselas: el guitarrista y profesor Nicolás Alfonso', la cual se impartió el 8 de mayo de 2025 con motivo del Día de Europa.

La conferencia estuvo dedicada a la figura de Nicolás Alfonso (1913-2001), un músico cántabro cuya trayectoria profesional alcanzó "una notable proyección internacional", especialmente en Bélgica.

Durante el acto, Ceballos abordó la vida y legado artístico del guitarrista combinando la exposición histórica y musicológica con la interpretación de varias de sus composiciones.

Según el Parlamento autonómico, Alejandro Ceballos, que es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Torrelavega, está considerado como "uno de los intérpretes más destacados de su generación".

Además, es autor del libro "Nicolás Alfonso, vida y obra de un guitarrista cántabro en Bélgica", presentado en 2021 en el Brussels International Guitar Festival.

La colección 'Cuadernos de San Rafael' son publicaciones que tratan de generar una documentación estable y accesible sobre temas de interés cántabros, abarcando diversas áreas de conocimiento y la experiencia.